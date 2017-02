Sci Alpino - Mondiali St. Moritz: Stuhec conferma il dominio in prova

Dopo i problemi del day one che hanno portato alla cancellazione delle prime prove di discesa, ieri le ragazze hanno potuto saggiare il tracciato per la prima volta, ma anche oggi hanno rischiato di veder saltare il training a causa della nebbia scesa su St Moritz, ma fortunatamente il via della prova è stato solo rimandato di un'ora e mezza.

Come ieri, è ancora una volta Ilka Stuhec a far registrare il tempo più veloce nonostante degli errori abbastanza grossolani sui salti presenti. La slovena in questa stagione sembra essere imbattibile in discesa ed è la naturale favorita per la gara di domenica mattina. Alle spalle della dominatrice stagionale c'è Fabienne Suter che paga mezzo secondo al traguardo, seguita da Scheyer e Vonn, entrambe ad ottanta centesimi di ritardo. Si difendono Sofia Goggia, autrice di una discesa mediocre con molti errori sparpagliati per la pista, e Lara Gut che strappano settimo ed ottavo posto, ad oltre un secondo di distanza.

Spostando il focus sulla combinata di domani, va invece sottolineata la prova fornita da Michelle Gisin che si piazza alle spalle della Gut, a meno di due secondi da Stuhec. Se la svizzera riuscirà a mantenere questo ordine di distanza dopo la discesa libera del mattino, sarà la favorita all'oro grazie alle difficoltà che la slovena incontrerà nello slalom.

Le prime dieci: