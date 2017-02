Sci Alpino, St Moritz 2017 - Combinata femminile, l'ordine di partenza della discesa

Source: Giovanni Auletta/Agence Zoom/Getty Images Europe

Un solo test in stagione, in Val d'Isere, con il successo di Ilka Stuhec davanti a Michelle Gisin e Sofia Goggia. Una manciata di centesimi, divario ridotto. Poi le slalomiste Holdener e Kirchgasser e una Brignone sulla via della polivalenza. Si replica quest'oggi a St Moritz, neve mondiale, terzo appuntamento iridato dopo l'avvio con il doppio Super G. Italia a caccia della prima medaglia. Piazzamenti di contorno al momento, qualche interrogativo, nubi da sciogliere con una prestazione di alto profilo. Può essere la giornata della Goggia, anche se Sofia ama con maggior vigore altre discipline. Parte con il 6 ed è la reale speranza azzurra. Con il 10 E.Curtoni, con il 17 la Brignone, con il 21 la Bassino, una formazione definita anche dalle assenze, in particolare dai problemi fisici di Johanna Schnarf.

Si riparte da Ilka Stuhec, pettorale n.1, la più veloce nelle prove di discesa, la favorita per la gara di domenica. Anche in combinata occorre fare i conti con la slovena, pronta ad incamerare cospicuo vantaggio nella prima parte, veloce, in programma alle 10, per poi porre in scena una strenua difesa tra i pali stretti. La Kirchgasser - ormai al tramonto di carriera - sogna un metallo pesante. N.3, a precedere Ross e soprattutto Gagnon. Dopo la Goggia, ecco Weirather e Gut. In Super G, entrambe sul podio, la gioia della prima (argento), la parziale delusione della seconda (bronzo).

Attenzione, tra le atlete in cerca di riscatto, a Lindsey Vonn. Un errore, fatale, all'esordio, ora insegue record e riconoscimenti. Corre per vincere Lindsey e può sfruttare uno slalom, nelle previsioni, alla sua portata, in virtù di una tracciatura "amica". Assalto e controllo, può piazzare la stoccata.

Le prime trenta

1 1 STUHEC Ilka Stoeckli

2 2 FERK Marusa Stoeckli

3 3 KIRCHGASSER Michaela Atomic

4 4 ROSS Laurenne Voelkl

5 5 GAGNON Marie-Michele Rossignol

6 6 GOGGIA Sofia Atomic

7 7 HOLDENER Wendy Head

8 8 WEIRATHER Tina Atomic

9 9 GUT Lara Head

10 10 CURTONI Elena Head

11 11 BARTHET Anne-Sophie Head

12 12 MOWINCKEL Ragnhild Head

13 13 GISIN Michelle Rossignol

14 14 HAASER Ricarda Fischer

15 15 FEIERABEND Denise Head

16 16 SCHEYER Christine Head

17 17 BRIGNONE Federica Rossignol

18 18 SCHNEEBERGER Rosina Voelkl

19 19 VONN Lindsey Head

20 20 MIRADOLI Romane Dynastar

21 21 BASSINO Marta Salomon

22 22 BUCIK Ana Stoeckli

23 23 IGNJATOVIC Nevena Head

24 24 TVIBERG Maria Therese Head

25 25 RIIS-JOHANNESSEN Kristina Rossignol

26 26 PAULATHOVA Katerina Rossignol

27 27 SIMARI BIRKNER Macarena Fischer

28 28 CRAWFORD Candace Head

29 29 COOK Stacey Stoeckli

30 30 LEDECKA Ester Atomic

L'ordine di partenza completo

Il via alle 10 con la prova di discesa, alle 13 la manche di slalom. Diretta RaiSport ed Eurosport.