Sci Alpino - Mondiali St Moritz, Combinata: doppietta Svizzera, out Goggia

Dopo la discesa mattutina comandata da Goggia, lo slalom viene dominato dalle padroni di casa rossocrociate: Holdener medaglia d'oro e Gisin argento. Per l'azzurra non c'è stato niente da fare, così come per Stuhec, entrambe sono uscite dopo le prime quattro porte dicendo così addio ai sogni di medaglia iridata.

Lo slalom di combinata però è cominciato con una brutta notizia riguardante Lara Gut. L'elvetica si è infortunata nel corso del riscaldamento compiendo una torsione innaturale che l'ha costretta ad essere trasportata via dalla pista prima con il gatto delle nevi e successivamente con l'elicoterro. Per lei si teme un infortunio al ginocchio, ma ancora non sono giunte notizie certe al riguardo.

La gara è invece entrata nel vivo dopo la discesa di Marie-Michele Gagnon, autrice di un bello slalom che l'ha proiettata nelle prime dieci finali, anche se lontana dalla zona medaglie. Si è difesa bene Federica Brignone, settima, mentre ha un po' deluso le aspettative Lindsey Vonn che nonostante uno slalom tracciato per facilitarle la caccia alla medaglia, non è riuscita a portare a casa il compito. Ha provato a mettere i bastoni tra le ruote alle padrone di casa Michaela Kirchgasser, ma una frenata nel secondo intermedio le ha tolto la possibilità dell'argento. Manche perfetta per la Holdener che si conferma una delle migliori slalomiste della stagione, mentre qualche sbavatura qua e là costa a Gisin la medaglia d'oro.