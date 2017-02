Sci Alpino, St Moritz 2017, discesa maschile: Pinturault guida in prova, azzurri davanti, big in attesa - Source: Alain Grosclaude/Agence Zoom/Getty Images Europe

Poco prima della combinata femminile - trionfo della svizzera Holdener, grazie a una prevedibile rimonta tra i pali stretti - prova cronometrata per gli uomini-jet, in vista della discesa libera in programma domani. Test interlocutorio, scelte alterne. Pezzi da novanta in attesa, pronti alla gara vera e propria. Hirscher rinuncia per qualche fastidio fisico, Guay - il vincitore del Super G - salta l'ultimo appello, con lui diversi svizzeri, Janka in primis, Ganong e alcuni francesi. A proposito di Francia, Theaux si lancia dal cancelletto ma non conclude la sua performance.

Occorre poi analizzare il reale impegno. Scorrendo la classifica, non sorprende la presenza, in posizioni di rincalzo, di sciatori come Jansrud - 27esimo - o Kilde - 17esimo. I norvegesi non amano scoprirsi, specie Jansrud, a caccia dell'oro dopo la beffa nella gara inaugurale per il comparto maschile. Ancor peggio Mayer e Franz. Domani, però, occorre prestare particolare attenzione ai due austriaci.

Fondamentale non costruire quindi, sull'allenamento odierno, castelli di carta. I riferimenti azzurri sono però positivi, perché Fill è secondo solo all'artista Pinturault, mentre Paris taglia il traguardo con il settimo crono, a poco meno di quattro decimi dal folletto transalpino. Per i due uomini di punta del reparto velocità italiano, chiaro l'intento di trovare il giusto feeling con la pista, di assaporare la neve, riscoprire le sensazioni di coppa. Tredicesimo Casse, più lontano Tonetti. La resa dei conti domani, si parte alle 12, consueta diretta su Eurosport e RaiSport.

Le prime dieci posizioni

1 31 PINTURAULT Alexis 1:22.62

2 9 FILL Peter 1:22.71 +0.09

3 36 HINTERMANN Niels 1:22.75 +0.13

4 48 MONSEN Felix 1:22.84 +0.22

5 28 GOLDBERG Jared 1:22.94 +0.32

6 42 DRESSEN Thomas 1:22.95 +0.33

7 7 PARIS Dominik 1:23.00 +0.38

8 34 CAVIEZEL Mauro 1:23.01 +0.39

9 37 PERKO Rok 1:23.13 +0.51

9 27 FERSTL Josef 1:23.13 +0.51

9 6 CLAREY Johan 1:23.13 +0.51

L'ordine d'arrivo completo