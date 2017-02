Sci Alpino, St Moritz 2017 - Team Event, il programma - Source: Alain Grosclaude/Agence Zoom/Getty Images Europe

La combinata maschile non regala al comparto italiano la prima soddisfazione iridata. Dominik Paris chiude quarto, a un passo dal podio. Si batte con coraggio in slalom, ma paga una discesa imperfetta. Amaro in bocca, occasioni che scivolano via con preoccupante continuità. Difficile chiedere una medaglia al Team Event in programma quest'oggi. Scelta alterna in casa azzurra, al femminile le migliori interpreti dello slalom, al maschile via conservativa, con Moelgg e Gross a riposo in attesa della gara individuale.

Quattro manche, due al maschile e due al femminile, un parallelo spettacolare ma come sempre condizionato da diverse incognite. Si corre sul filo del rischio, con l'Austria di sua maestà Hirscher - tre volte oro nel format - come principale favorita. Avvio soft per la squadra che detiene il titolo, il Belgio non rappresenta minaccia reale. Attenzione però all'eventuale quarto con la Svezia, terza nell'ultimo appuntamento mondiale e in grado, specie al femminile, di creare grattacapi all'Austria.

L'Italia si schiera con I.Curtoni, Chiara Costazza, Giuliano Razzoli e Riccardo Tonetti. Paris e Brignone le riserve. Primo turno con l'Argentina, antipasto prima dell'incrocio pericoloso con la Germania di Neureuther. Per le medaglie, fari anche sul Canada, non nuovo ad imprese in questo genere di prove, sulla Svizzera di Holdener ed Aerni, e ovviamente sulla Francia del divino Pinturault.

Si parte alle 12, diretta su Raisport ed Eurosport.

Il tabellone

Austria - Belgio

Svezia - Slovenia

Norvegia - Rep.Ceca

Francia - Russia

Svizzera - Croazia

USA - Canada

Germania - Slovacchia

Italia - Argentina