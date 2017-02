Sci Alpino, St Moritz 2017 - Gigante femminile, l'ordine di partenza

La prova più attesa. Gigante femminile, appuntamento mondiale. A St Moritz, caccia alla medaglia in una rassegna al momento in chiaroscuro per i colori italiani. Nel medagliere, azzurri ancora al palo, spesso ai piedi di un podio fin qui proibito. L'amarezza di Goggia e Paris, interrogativi iridati dopo una stagione ricca di fortune e conferme. Si riparte oggi con una gara da circoletto rosso, quattro frecce all'arco, tutte con credenziali importanti. Goggia, Brignone, Bassino e Moelgg, tutte sul podio nell'annata corrente, Federica davanti alla concorrenza nell'appuntamento pre-mondiale, a Plan de Corones. Rivalità accesa tra lei e la Goggia, punte di diamante del movimento, frecciate all'alba della doppia manche odierna. Raccolte in una manciata di secondi le azzurre, con la Goggia ad aprire la rassegna italiana con il 3. Con il 5 la Bassino, terza a Soelden come a Plan de Corones, con il 6, appunto, la Brignone, incerta, alterna, prima dell'ultimo assolo. Infine, con il 10, l'intramontabile Moelgg. Vincere, questo l'obiettivo definito.

Occasione importante, non semplice però strappare l'oro a Tessa Worley, la favorita della vigilia. Guida la classifica di specialità, vanta tre vittorie in stagione - presenza continua sul podio, due volte seconda a Semmering, seconda anche a Plan de Corones - ed è, per qualità e classe, la prima donna del gigante. Scende con pista perfetta, pettorale n.1, può fare la differenza. A seguire, Viktoria Rebensburg. Anche la tedesca è nel novero delle favorite. Con il 4, ecco Mikaela Shiffrin. Tutto su gigante e slalom per lasciare il segno. Allenamento mirato, condizione perfetta, energie al top. Vuole la doppietta. Attenzione alla Loeseth - n.8 - alla Weirather - n.12 - e anche alla Veith, assente in discesa per rifinire la preparazione verso il gigante. Compito arduo per l'austriaca, ma il talento non è in discussione.

98 le atlete al via, si parte alle 9.45, la seconda discesa è in programma alle 13. Diretta Raisport ed Eurosport.

Le prime trenta

1 1 WORLEY Tessa Rossignol

2 2 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

3 3 GOGGIA Sofia Atomic

4 4 SHIFFRIN Mikaela Atomic

5 5 BASSINO Marta Salomon

6 6 BRIGNONE Federica Rossignol

7 7 DREV Ana Voelkl

8 8 LOESETH Nina Rossignol

9 9 KIRCHGASSER Michaela Atomic

10 10 MOELGG Manuela Dynastar

11 11 MOWINCKEL Ragnhild Head

12 12 WEIRATHER Tina Atomic

13 13 BRUNNER Stephanie Head

14 14 GAGNON Marie-Michele Rossignol

15 15 WILD Simone Fischer

16 16 VLHOVA Petra Rossignol

17 17 HANSDOTTER Frida Rossignol

18 18 STUHEC Ilka Stoeckli

19 19 HECTOR Sara Head

20 20 BAUD MUGNIER Adeline Rossignol

21 21 FRASSE SOMBET Coralie Head

22 22 VEITH Anna Head

23 23 PIETILAE-HOLMNER Maria Rossignol

24 24 TRUPPE Katharina Fischer

25 25 MEILLARD Melanie Rossignol

26 26 KLING Kajsa Head

27 27 SCHILD Bernadette Head

28 28 ROBNIK Tina Elan

29 29 RAST Camille Head

30 30 LYSDAHL Kristin Rossignol

