Sci Alpino, St Moritz 2017 - Gigante maschile, l'ordine di partenza - Source: Alexis Boichard/Agence Zoom/Getty Images Europe

Ultimi battiti iridati. Tre gare per chiudere la rassegna mondiale. Il Gigante maschile, quest'oggi, poi il doppio appuntamento tra i pali stretti. Discipline tecniche, la specialità forse più elegante del lotto, Hirscher contro Pinturault, fenomeni diversi, altrettanto entusiasmanti. Il campione austriaco - pronto a sollevare l'ennesima coppa assoluta - entra nella gara con rinnovata fiducia, forte delle affermazioni in Badia e soprattutto a Garmisch, ultima tappa prima del salto sulle nevi svizzere. Pinturault è invece l'artista perfetto, lo sciatore che meglio interpreta il gigante. Soelden, Val d'Isere (2° appuntamento), Adelboden, vittorie pesanti che innalzano il transalpino almeno nel pronostico. Lotta serrata, con i due pronti a "sfiorarsi" nella prima manche, in programma alle 9.45. Hirscher parte con il 6, Pinturault con il 7.

Prima, diverse credibili alternative. La Francia lancia Muffat Jeandet - 1 - e Faivre - 3, davanti a tutti in Val d'Isere, secondo in Badia - Kristoffersen cerca invece l'acuto prima della sua gara, lo speciale. Schoerghofer, con Neureuther, completa il mini-gruppetto di qualità. Olsson - n.8 - arriva dal secondo posto di Garmisch, Luitz è una possibile variabile.

Difficile, per il comparto azzurro, replicare la recita al femminile. Ieri terza la Goggia, ottima la prova complessiva del quartetto italiano. Al maschile, un solo podio in stagione, con Eisath, alcuni piazzamenti con De Aliprandini, qui assente. Florian è l'unico nei 15, pettorale n.9. Con il 16 l'eterno Moelgg, nei 30 anche Tonetti. Nelle retrovie Maurberger, serve un'impresa.

I primi trenta al via - 9.45/13

1 1 MUFFAT-JEANDET Victor Salomon

2 2 NEUREUTHER Felix Nordica

3 3 FAIVRE Mathieu Head

4 4 KRISTOFFERSEN Henrik Rossignol

5 5 SCHOERGHOFER Philipp Fischer

6 6 HIRSCHER Marcel Atomic

7 7 PINTURAULT Alexis Head

8 8 OLSSON Matts Head

9 9 EISATH Florian Blizzard

10 10 MYHRER Andre Head

11 11 KRANJEC Zan Rossignol

12 12 LUITZ Stefan Rossignol

13 13 HAUGEN Leif Kristian Rossignol

14 14 FELLER Manuel Atomic

15 15 MURISIER Justin Voelkl

16 16 MOELGG Manfred Fischer

17 17 JANKA Carlo Rossignol

18 18 KILDE Aleksander Aamodt Atomic

19 19 MISSILLIER Steve Fischer

20 20 ZUBCIC Filip Atomic

21 21 TONETTI Riccardo Voelkl

22 22 LEITINGER Roland Fischer

23 23 CAVIEZEL Gino Head

24 24 FORD Tommy Head

25 25 READ Erik Fischer

26 26 JITLOFF Tim Croc Ski

27 27 MEILLARD Loic Rossignol

28 28 KRYZL Krystof Fischer

29 29 TORSTI Samu Nordica

30 30 CHODOUNSKY David Nordica

L'elenco completo