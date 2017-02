Sci Alpino femminile, il programma a Crans Montana - Source: Hans Bezard/Agence Zoom/Getty Images Europe

Mentre il comparto maschile si dirige a Kvitfjell, le ragazze prolungano il soggiorno svizzero. Dopo St Moritz, sede della rassegna mondiale, spazio a Crans Montana. Tre le prove in programma, due combinate - una recupera quella rinviata ad Altenmarkt - e un Super G. Si parte venerdì, con la prima delle due combinate. Due sole prove in stagione in questa specialità. In Val d'Isere, vittoria di Ilka Stuhec, davanti a Gisin e Goggia. A St Moritz, invece, doppietta svizzera, con la Holdener, di ritorno in slalom, all'oro. Gisin argento, Kirchgasser a completare il podio. Sofia resta la principale carta azzurra per il doppio impegno di Crans Montana, in virtù anche dell'assenza di Federica Brignone, impegnata a ritrovare la miglior forma. Fondamentale per la Goggia - a metà gara davanti anche al recente mondiale - incamerare punti e risultati, per avvicinare la seconda posizione nella generale dell'assente Gut e replicare al probabile attacco della Stuhec.

Nel mezzo, come detto, il super G. A St Moritz, sorpresa Schmidofer. Titolo austriaco, con Weirather e Gut ad indossare i metalli meno preziosi. In precedenza, a Cortina, ancora Stuhec e Goggia, presenze costanti sul podio in stagione, con la slovena prima e l'azzurra seconda. Aperto, anche qui, il discorso che concerne la coppetta di specialità. La Gut ha 300 punti, ma non può difendersi, l'infortunio iridato toglie dai giochi l'elvetica. Balza quindi in pole la Weirather, con 256 punti all'attivo. Un cuscinetto di vantaggio importante, ma non definitivo. Possono provarci Stuhec - 190 - ma anche Venier e Goggia, senza dimenticare E.Curtoni, quinta a St Moritz e miglior italiana al traguardo.

Il programma

Venerdì

Combinata 10.30/14.30

Sabato

Super G 10.30

Domenica

Combinata 10.30/14.30