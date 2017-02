Sci Alpino - Kvitfjell: Guay il più veloce in prova

Continua il momento d'oro di Erik Guay che dopo l'oro in SuperG a St Moritz trova il tempo più veloce nella prima prova cronometrata di discesa libera sulle piste di Kvitfjell. Il canadese campione del mondo ha chiuso la sua discesa in 1:48.01, battendo di un solo centesimo il tempo fatto segnare da Hannes Reichelt.

L'esperto austriaco ha dimostrato ancora una volta di essere competitivo ai massimi livelli stampando un tempo nettamente inferiore a tutti gli altri, eccezion fatta per Guay. Sul gradino più basso del podio si è piazzato Brice Roger a trentadue centesimi dal canadese, mentre è quarto Dominik Paris che paga sei decimi rispetto al primo posto. Per l'italiano era importante trovare una buona prestazione e un buon feeling con la neve norvegese sin dal primo giorno e sembra avercela fatta. Soffre ancora invece Peter Fill. Il detentore della coppa del Mondo di discesa ha terminato la sua prova con oltre un secondo di ritardo rispetto a Guay, ma c'è ancora il test di domani mattina per provare a migliorare in vista della gara del pomeriggio.

Sembra essersi ritrovato anche Kilde che dopo i barlumi di talento fatti intravedere nella rassegna iridata, oggi ha ottenuto il quinto posto finale. Bene anche il suo connazionale, Jansrud, settimo. Deludono Adrien Theaux e Max Franz. Il transalpino ha chiuso oltre il secondo e mezzo di distacco, mentre l'austriaco ha sfiorato i due secondi, ma entrambi hanno provato a trovare le linee giuste da fare durante la gara di domani.

I primi 10:

1 GUAY Erik CAN 1:48.01. 2 REICHELT Hannes AUT +0.01. 3 ROGER Brice FRA +0.32. 4 PARIS Dominik ITA +0.62. 5 KILDE Aleksander Aamodt NOR +0.63. 6 FERSTL Josef GER +0.68. 7 JANSRUD Kjetil NOR +0.74. 8 BAUMANN Romed AUT +0.80. 9 SANDER Andreas GER +0.88.

10 CAVIEZEL Mauro SUI +0.91