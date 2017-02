Sci Alpino - Kvitfjell, discesa libera maschile: i pettorali di partenza

Source: Alain Grosclaude/Agence Zoom/Getty Images Europe

La coppa del mondo maschile riparte da Kvitfjell, Norvegia, con una tre giorni dedicata alle prove veloci. Doppia fermata in discesa, chiusura in Super G. La gara odierna - il via alle 11.15 - è estremamente importante, perché può fornire interessanti riscontri in vista dei successivi impegni e delineare anche una graduatoria di papabili favoriti. Le sensazioni di ieri - unica prova cronometrata - giungono in soccorso, Guay il più veloce, Reichelt sulle sue code. Il canadese - campione del mondo in Super G e argento in discesa - cavalca il periodo d'oro e insegue una conferma sulle nevi scandinave. L'austriaco - primo nella seconda discesa di Garmisch - si mantiene nei nobili quartieri. Guay e Reichelt - pettorale n.7 e n.11 - sono certamente tra i candidati al podio e perché no al successo, ma le variabili sono numerose.

Feuz - davanti a tutti a St Moritz - parte con credenziali importanti (n.17 per lui), come Jansrud, a caccia di riscatto dopo una rassegna mondiale non da protagonista (sul podio in super G il norvegese, ma non sul gradino più alto). Jansrud si lancia con il 9, prima di lui il connazionale Kilde, n.2.

A tener banco è anche la classifica di specialità. Fill guida con 279 punti, 32 in più del citato Jansrud. Un vantaggio quindi esiguo, che apre a possibili ribaltoni. In piena corsa anche Paris - 218 - e Reichelt - 200. La condizione di Fill - mentale e tecnica - non è ottimale. Ritardo pesante in prova, la sensazione di una batosta iridata non perfettamente riassorbita. Serve una prestazione maiuscola oggi per difendere il fortino. N.15 Fill, n.13 Paris, brillante quarto nel test pre gara.

Gli atleti da seguire sono come sempre diversi. Per citarne alcuni: 3 Janka, 5 Ganong - vittoria a Garmisch - 6 Franz, 18 Mayer, 26 Roger, terzo alle spalle di Guay e Reichelt in prova. 61 gli sciatori presenti, diretta RaiSport ed Eurosport.

I primi trenta

1 1 KUENG Patrick Salomon

2 2 KILDE Aleksander Aamodt Atomic

3 3 JANKA Carlo Rossignol

4 4 KLINE Bostjan Stoeckli

5 5 GANONG Travis Atomic

6 6 FRANZ Max Atomic

7 7 GUAY Erik Head

8 8 KRIECHMAYR Vincent Fischer

9 9 JANSRUD Kjetil Head

10 10 BAUMANN Romed Salomon

11 11 REICHELT Hannes Salomon

12 12 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

13 13 PARIS Dominik Nordica

14 14 FAYED Guillermo Head

15 15 FILL Peter Atomic

16 16 CLAREY Johan Head

17 17 FEUZ Beat Head

18 18 MAYER Matthias Head

19 19 THEAUX Adrien Head

20 20 SANDER Andreas Atomic

21 21 KROELL Klaus Salomon

22 22 BENNETT Bryce Fischer

23 23 FERSTL Josef Head

24 24 GOLDBERG Jared Head

25 25 MUZATON Maxence Rossignol

26 26 ROGER Brice Rossignol

27 27 WEIBRECHT Andrew Head

28 28 STRIEDINGER Otmar Rossignol

29 29 GIEZENDANNER Blaise Head

30 30 POISSON David Salomon

L'ordine di partenza completo