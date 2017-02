Sci Alpino - Kvitfjell, discesa: trionfa Kline davanti a Mayer e Jansrud

Sci Alpino - Crans Montana:

A meno di una settimana dalla fine della rassegna iridata di Sankt Moritz, il circo bianco torna a gareggiare per la Coppa del Mondo e lo fa in Norvegia, a Kvitfjell. Sulla pista norvegese, aspramente criticata da Fis e atleti per la scarsa organizzazione, è Bostjan Kline il più veloce del lotto. Lo sloveno, prima vittoria in Coppa del Mondo, disputa una discesa da fenomeno, soprattutto nella parte centrale della pista, lasciando zero possibilità ai suoi avversari. Chi gli si avvicina di più è Matthias Mayer che paga diciannove centesimi di ritardo e precede di un solo, importantissimo, centesimo Kjetil Jansrud.

Il padrone di casa scivola quindi al terzo posto perdendo anche venti importantissimi punti in ottica coppa di specialità. Jansrud balza comunque al comando della classifica, ma con soli otto punti di vantaggio su Fill, mentre Paris ne deve recuperare venti. Per gli italiani, purtroppo, continua il momento negativo iniziato a Sankt Moritz. Dominik Paris è il migliore e chiude in nona posizione a sei decimi da Kline, perdendo molto nella parte finale della pista, anche a causa di un atterraggio non perfetto dopo il salto. Fill, invece, è ancora più indietro, in tredicesima posizione e sembra aver perso lo smalto di metà stagione.

Dopo l'oro ed il bronzo ai Mondiali, si comportano bene Guay e Osborn-Paradis che terminano la gara al quarto e quinto posto, mentre fa registrare una buona prestazione Jared Goldberg che con il pettorale numero 24 si piazza appena fuori dalla top ten. Bene anche l'altro padrone di casa, Kilde, che mantiene lo smalto ritrovato in Svizzera chiudendo in top ten.

I PRIMI DIECI:

1 KLINE Bostjan 1:29.20. 2 MAYER Matthias +0.19. 3 JANSRUD Kjetil +0.20. 4 GUAY Erik +0.25. 5 OSBORNE-PARADIS Manuel +0.34. 6 FEUZ Beat +0.41. 7 GANONG Travis +0.43. 8 REICHELT Hannes +0.60. 9 PARIS Dominik +0.66. 10 KILDE Aleksander Aamodt +0.72