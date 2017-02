Sci Alpino, Kvitfjell - Discesa libera maschile: l'ordine di partenza - Source: Alexis Boichard/Agence Zoom/Getty Images Europe

A Kvitfjell, Norvegia, prosegue il week-end veloce dedicato al circuito maschile. Ieri, la prima delle due discese, la vittoria - la prima - di Bostjan Kline. Sul podio nomi importanti, Matthias Mayer e Kjetil Jansrud. Un risultato da non trascurare, fondamentale specie nell'economia della classifica di discesa. Il norvegese, terzo, un centesimo dietro all'austriaco, incamera 60 punti e scalza dalla vetta un Fill ancora in difficoltà. All'alba della prova odierna, 13 le lunghezze da recuperare per l'azzurro.

Fill paga una condizione non eccellente, non ha la sicurezza pre-mondiale e non riesce quindi a mantenere uno standard fisico/mentale d'eccellenza. Diverso il discorso Paris. Dominik appare in crescita e occupa il terzo gradino, con 242 punti. Il rientro su Jansrud - 307 - è complesso, ma può provarci, partendo dalla gara alle porte. Nono posto nella prima discesa, 66 i centesimi di ritardo da Kline.

La prova entra da subito nel vivo, Ganong - già al successo in stagione - è il primo a partire. Dopo l'americano, Baumann e Theaux, mentre Jansrud - attesissimo - ha il 5. Fill, primo azzurro in pista, indossa il pettorale n.7. Fari anche sulla coppia canadese Guay - Osborne, protagonista a St Moritz e ieri ai piedi del podio. 9 Guay, 10 Osborne. Kline ha l'11, mentre la seconda carta norvegese, Kilde, porta il 12. Paris si lancia con il 15, l'Austria cala invece, tra il 14, Franz, e il 19, Mayer, i suoi assi.

Si parte alle 12, 58 iscritti, diretta Raisport ed Eurosport.

I primi trenta

1 1 GANONG Travis Atomic

2 2 BAUMANN Romed Salomon

3 3 THEAUX Adrien Head

4 4 KRIECHMAYR Vincent Fischer

5 5 JANSRUD Kjetil Head

6 6 KUENG Patrick Salomon

7 7 FILL Peter Atomic

8 8 CLAREY Johan Head

9 9 GUAY Erik Head

10 10 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

11 11 KLINE Bostjan Stoeckli

12 12 KILDE Aleksander Aamodt Atomic

13 13 FEUZ Beat Head

14 14 FRANZ Max Atomic

15 15 PARIS Dominik Nordica

16 16 FAYED Guillermo Head

17 17 REICHELT Hannes Salomon

18 18 JANKA Carlo Rossignol

19 19 MAYER Matthias Head

20 20 SANDER Andreas Atomic

21 21 WEIBRECHT Andrew Head

22 22 GOLDBERG Jared Head

23 23 KROELL Klaus Salomon

24 24 CAVIEZEL Mauro Atomic

25 25 DRESSEN Thomas Rossignol

26 26 POISSON David Salomon

27 27 GIEZENDANNER Blaise Head

28 28 ROGER Brice Rossignol

29 29 BENNETT Bryce Fischer

30 30 MUZATON Maxence Rossignol

