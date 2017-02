Lahti 2017 - Sci di fondo, Skiathlon femminile: Norvegia, ma non solo

Lahti 2017 - Sci di fondo, Skiathlon femminile - Source: Richard Heathcote/Getty Images Europe

Dopo il giorno di riposo, lo sci di fondo torna protagonista a Lahti, sede del mondiale corrente. L'Italia riparte dopo il capolavoro, al maschile, di Federico Pellegrino, oro nella sprint in tecnica libera davanti al colosso Ustiugov. Skiathlon quest'oggi, per uomini e donne.

La prova femminile prende il via alle 11, da percorrere 15km, equamente divisi tra tecnica classica e tecnica libera. Terza prova in stagione in questo format, significativa la prima, con Stina Nilsson al successo ad Oberstdorf (5+5) davanti a Diggins e Weng, leader di Coppa. Meno indicazioni può fornire l'appuntamento di PyeongChang. Affermazione della Kowalczyk, ma in un contesto di gara in tono minore.

Come sempre difficile identificare un'unica favorita. La Norvegia cala un plotone d'eccellenza, con Bjoergen, oggi più a suo agio nelle prove su distanza, pronta a riscattare un esordio sottotono. Con lei, Oestberg, Weng e Jacobsen. Fondamentale, per le norvegesi, la prima porzione di gara. Fiaccare in classico la resistenza delle rivali è prerogativa per puntare poi all'oro.

La citata Nilsson - sfortunata e a terra in semifinale nella sprint - deve condurre gara d'attesa, forte di una volata senza eguali, come lei l'americana Diggins. Attenzione, in casa Svezia, a Charlotte Kalla, in netta ascesa dopo un tribolato avvio di stagione.

Per l'Italia, quattro carte. Il punto di continuità è Ilaria Debertolis, al suo fianco Ganz, Brocard e De Martin. Per tutte l'obiettivo è un piazzamento.

Nota, infine, per le padrone di casa. Parmakoski guida la pattuglia finlandese, attenzione alle possibili sorprese.

Le prime trenta

1 1 WENG Heidi Madshus

2 2 OESTBERG Ingvild Flugstad Madshus

3 3 PARMAKOSKI Krista Madshus

4 4 BJOERGEN Marit Fischer

5 5 DIGGINS Jessica Salomon

6 6 NILSSON Stina Fischer

7 7 KALLA Charlotte Fischer

8 8 TCHEKALEVA Yulia Fischer

9 9 MONONEN Laura Rossignol

10 10 STADLOBER Teresa Fischer

11 11 KYLLOENEN Anne Fischer

12 12 VON SIEBENTHAL Nathalie Fischer

13 13 STEPHEN Elizabeth Rossignol

14 14 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt Rossignol

15 15 HAAG Anna Fischer

16 16 DEBERTOLIS Ilaria Fischer

17 17 ISHIDA Masako Salomon

18 18 KALSINA Polina Fischer

19 19 SEDOVA Anastasia Fischer

20 20 RINGWALD Sandra Madshus

21 21 ANDERSSON Ebba Fischer

22 22 CARL Victoria Atomic

23 23 GANZ Caterina Fischer

24 24 HENNIG Katharina Fischer

25 25 KREHL Sofie Salomon

26 26 BROCARD Elisa Salomon

27 27 CEBASEK Alenka Fischer

28 28 NISHIKAWA Emily Fischer

29 29 DE MARTIN TOPRANIN Virginia Rossignol

30 30 RANDALL Kikkan Fischer

