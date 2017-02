Google Plus

Sci Alpino - Kvitfjell, discesa: Jansrud batte Fill e si avvicina alla Coppa

Dopo la discesa di ieri, era atteso il confronto fra i contendenti alla coppa di specialità della discesa libera, e la pista di Kvitfjell ha già dato un primo verdetto: Dominik Paris è escluso dalla lotta finale ad Aspen. L'azzurro disputa una cattiva gara, piena di imprecisioni, che lo relega ai margini della top ten e a causa del distacco oltre i 100 punti gli nega anche la possibilità di lottare per la coppa ad Aspen.

Restano però in gara Kjetil Jansrud e Peter Fill. Il norvegese ha preso ieri il pettorale rosso e quest'oggi lo mantiene alla grande vincendo la gara proprio davanti all'italiano. Con questa vittoria, frutto di un due terzi di gara favolosa, Jansrud ora guida la classifica con trentatré punti di vantaggio su Fill che, nonostante una buonissima discesa, si deve accontentare della seconda piazza per otto, pesantissimi, centesimi. Il norvegese è anche il primo a vincere due volte in discesa quest'anno, campo dove invece si sono alternati sempre diversi vincitori, tranne proprio Fill, che a questo punto della stagione sta pagando cara la mancanza della vittoria.

Fanno ancora una volta una grande gara i canadesi Osborne-Paradis e Guay che si piazzano rispettivamente quarto e sesto, divisi da uno splendido Janka, l'unico ad impensierire seriamente il primo posto di Jansrud prima di perdere nei due settori centrali. Non escono dal periodo buio i francesi, mentre delude Kilde che dopo i buoni segnali lanciati a St Moritz torna a sciare con troppa aggressività su una neve che, invece, richiede delicatezza e pulizia.

TOP TEN:

1 5 JANSRUD Kjetil 1:47.63.

2 FILL Peter +0.08.

3 FEUZ Beat +0.14.

4 OSBORNE-PARADIS Manuel +0.26.

5 JANKA Carlo +0.28.

6 GUAY Erik +0.32.

7 KLINE Bostjan +0.56.

8 KILDE Aleksander Aamodt +0.63.

9 PARIS Dominik +0.72.

10 KRIECHMAYR Vincent +0.74