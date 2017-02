Sci Alpino - Kvitfjell, Super G maschile: l'ordine di partenza

Source: Jonas Ericsson/Agence Zoom/Getty Images Europe

Ultima fermata sulle nevi di Kvitfjell. Dopo il doppio appuntamento in discesa, il week-end norvegese si chiude con il Super G. Protagonista atteso, ovviamente, il padrone di casa, Kjetil Jansrud. L'obiettivo - per il colosso scandinavo - è chiaro, far doppietta, conseguire entrambe le coppette dedicate alla velocità per raccogliere l'eredità di Svindal, fermo ai box dopo i noti problemi fisici. Se in discesa la situazione è in divenire - Jansrud è al comando ma non ha ancora chiuso i giochi con Fill - in Super G la situazione è perfettamente definita. Il cuscinetto di vantaggio consente a Jansrud di affrontare senza pressione la prova odierna, a caccia quindi di un altro successo. 329 punti all'attivo per il norvegese, con Paris, secondo, in grande ritardo.

Ad alterare i piani di Jansrud, la coppia canadese Guay - Osborne. Primo e terzo a St Moritz - nel mezzo proprio Jansrud - puntano a un'altra giornata di gloria. Rispetto ai rivali, partono in leggero ritardo, quindi con riferimenti precisi. Guay ha il 15, Osborne il 18. Introduce la prova Carlo Janka, Kline, il vincitore della prima discesa, ha il 2. L'Austria, al solito, ha più frecce all'arco, Kriechmayr anticipa i compagni e scatta con il 3, attenzione anche ai soliti Baumann, Franz e Mayer, senza dimenticare Reichelt.

Senza Innerhofer - secondo a Kitz in questa specialità - l'Italia si affida a Paris e Fill. La risposta di carattere, in discesa, di Fill induce all'ottimismo, Peter può giocarsela anche oggi. Ha il 10, prima di lui, con il 7, Paris. Oltre il 30, Buzzi, Bosca e De Vettori.

La prova è in programma alle 12, 58 sciatori iscritti. Diretta Raisport ed Eurosport.

I primi trenta

1 1 JANKA Carlo Rossignol

2 2 KLINE Bostjan Stoeckli

3 3 KRIECHMAYR Vincent Fischer

4 4 BAUMANN Romed Salomon

5 5 FRANZ Max Atomic

6 6 COOK Dustin Head

7 7 PARIS Dominik Nordica

8 8 GANONG Travis Atomic

9 9 JANSRUD Kjetil Head

10 10 FILL Peter Atomic

11 11 MAYER Matthias Head

12 12 SANDER Andreas Atomic

13 13 KILDE Aleksander Aamodt Atomic

14 14 THEAUX Adrien Head

15 15 GUAY Erik Head

16 16 WEIBRECHT Andrew Head

17 17 FEUZ Beat Head

18 18 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

19 19 REICHELT Hannes Salomon

20 20 FERSTL Josef Head

21 21 HUDEC Jan Stoeckli

22 22 DRESSEN Thomas Rossignol

23 23 WEBER Ralph Head

24 24 BIESEMEYER Thomas Atomic

25 25 KUENG Patrick Salomon

26 26 CATER Martin Stoeckli

27 27 ROGER Brice Rossignol

28 28 CAVIEZEL Mauro Atomic

29 29 GIEZENDANNER Blaise Head

30 30 KOSI Klemen Atomic

L'ordine di partenza completo