Sci alpino femminile, discesa e super G nel fine settimana a Jeongseon - Source: Alain Grosclaude/Agence Zoom/Getty Images Europe

Lo sci alpino al femminile riparte dalla Corea. Week-end dedicato alla velocità, due le gare in programma. Sabato spazio alla discesa, domenica chiusura con il Super G. Da domani l'occasione per prendere confidenza con neve e tracciato, è infatti in agenda la prima delle due prove cronometrate. Penultimo appuntamento prima del gran ballo finale di Aspen, fermata quindi fondamentale per delineare le rispettive classifiche di specialità. In discesa, il vantaggio di Ilka Stuhec è considerevole. 137 punti di margine per la slovena sulla nostra Goggia, nel mezzo la Gut, ferma ai box e pronta a presentarsi tirata a lucido il prossimo anno. In Super G, invece, maggiore incertezza. Protagonista ancora la Stuhec, questa volta nelle vesti di cacciatrice. Deve recuperare una manciata di punti - 16 - alla Weirather, due prove, come detto, da disputare. Anche qui, seconda piazza attualmente per la Gut. Venier e Curtoni alle spalle della Stuhec.

Ultimo appuntamento in discesa sulle nevi di St Moritz. Atmosfera mondiale, oro per la Stuhec, con Venier e Vonn a completare il podio e Goggia quarta con molti rimpianti. Sofia, qualche errore di troppo di recente, punta a ritrovare il giusto feeling, a limitare gli eccessi. Il confronto è ovviamente con la Stuhec, ma attenzione anche alla Vonn, furente a Crans Montana e concentrata sul record di successi di Stenmark. Crans Montana, quindi Super G. In Svizzera, la scorsa settimana, vittoria della sempre presente Stuhec, seconda una magnifica Elena Curtoni. Quinta Federica Brignone, straordinaria nella doppia combinata e a un passo dalla coppetta di specialità. Diverse le frecce all'arco azzurro, l'obiettivo è strappare consensi e successi anche in Corea. Nove convocate per la trasferta: Bassino, Brignone, E.Curtoni, E.Fanchini, Goggia, Hofer, Marsaglia, Schnarf, Stuffer.

Il programma

Giovedì prova cronometrata di discesa

Venerdì prova cronometrata di discesa

Sabato discesa libera (3.00)

Domenica super G (3.00)