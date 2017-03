Sci Alpino femminile, Jeongseon - Discesa libera, prima prova cronometrata: la Vonn batte un colpo

Sci Alpino femminile, Jeongseon - Discesa libera, prima prova cronometrata - Source: Alexis Boichard/Agence Zoom/Getty Images AsiaPac

Lindsey Vonn mette il primo punto. Furente e a secco nel week-end di Crans Montana, la regina sbarca in Corea pronta a rifarsi. Il piglio è sicuro, concentrato, il riscontro importante. L'americana si pone davanti al gruppo fin dalla prima prova cronometrata. Le principali favorite scelgono di affrontare con serietà la pista, per valutare linee e neve, non c'è nessun risparmio, le migliori monopolizzano il vertice. 17 centesimi dietro alla Vonn, c'è la slovena Ilka Stuhec, prima nella classifica di specialità. Terza la Goggia, sua unica antagonista. L'azzurra paga circa sei decimi.

Buona impressione desta anche Tina Weirather. Taglia il traguardo in quinta posizione, segnale importante in vista del Super G domenicale. La Weirather può affrontare "a cuor leggero" la discesa, mentre in Super G deve difendere nelle ultime due prove una manciata di punti. Le svizzere Fabienne e Corinne Suter sono in sesta e settima posizione, in ottava la seconda americana, Stacey Cook, con distacco pesante dalla connazionale. Siebenhofer e Scheyer completano la top ten.

In casa Italia, tredicesimo tempo per la Schnarf, nelle trenta anche Brignone, E.Curtoni e Marsaglia.

Le migliori dieci

1 7 VONN Lindsey 1:41.17

2 9 STUHEC Ilka 1:41.34

3 11 GOGGIA Sofia 1:41.76

4 22 TIPPLER Tamara 1:41.92

5 5 WEIRATHER Tina 1:42.23

6 1 SUTER Fabienne 1:42.29

7 14 SUTER Corinne 1:42.70

8 16 COOK Stacey 1:42.71

9 2 SIEBENHOFER Ramona 1:42.92

10 18 SCHEYER Christine 1:43.09

L'ordine d'arrivo completo