Sci Alpino femminile, Jeongseon - Discesa libera, seconda prova cronometrata: la Vonn ancora davanti - Sean M. Haffey

Seconda e ultima prova cronometrata a Jeongseon, Corea. Da stanotte si fa sul serio, discesa libera femminile, 24 ore dopo il Super G. Il secondo approccio con la neve non fornisce novità di rilievo. Si rafforza il duello tra Lindsey Vonn e Ilka Stuhec. La regina della velocità precede, per la seconda volta, la signora della stagione corrente. Distacco risicato, un decimo a dividere le due, con i tempi che si abbassano notevolmente rispetto al primo contatto con la pista. La Vonn lima quasi due secondi e chiude in 1:39.38. Prova ad inserirsi Sofia Goggia. L'azzurra è terza e studia il tracciato, per limare alcuni dettagli ed avvicinarsi alle rivali. 93 centesimi il divario, distacco significativo, ma da prendere con le molle.

Nelle dieci anche Cook, Johnson e Wiles, il percorso, filante, sembra favorire le americane, i materiali delle tre appaiono ottimi, attenzione a possibili inserimenti ai piani alti anche tra qualche ora. Michelle Gisin stacca il quinto crono, settima è la Scheyer, nuovamente nelle dieci la Weirather.

Il secondo violino azzurro è Johanna Schnarf. Dopo i recenti problemi, passo avanti importante. Confidenza e fiducia, undicesima, guarda con ottimismo al futuro. La Stuffer è quindicesima, E.Curtoni e Marsaglia rispettivamente ventisettesima e ventottesima. Trentatreesima Brignone.

In ritardo, al momento, le austriache. Come detto, solo Scheyer bussa alla top five, nelle quindici, con medesimo tempo, ma senza entusiasmare, Venier e Siebenhofer. Stanotte alle tre la gara, diretta Eurosport.

Le prime trenta

1 11 VONN Lindsey 1:39.38

2 9 STUHEC Ilka 1:39.48

3 7 GOGGIA Sofia 1:40.31

4 8 COOK Stacey 1:40.91

5 24 GISIN Michelle 1:40.98

6 2 JOHNSON Breezy 1:41.05

7 12 SCHEYER Christine 1:41.13

8 10 WILES Jacqueline 1:41.22

9 5 WEIRATHER Tina 1:41.39

10 19 ROSS Laurenne 1:41.52

11 13 SCHNARF Johanna 1:41.57

12 29 MCKENNIS Alice 1:41.67

13 15 VENIER Stephanie 1:41.68

13 14 SIEBENHOFER Ramona 1:41.68

15 18 STUFFER Verena 1:41.69

16 37 HAASER Ricarda 1:42.02

16 3 REBENSBURG Viktoria 1:42.02

18 6 SCHMIDHOFER Nicole 1:42.15

19 47 GAGNON Marie-Michele 1:42.17

20 36 WENIG Michaela 1:42.22

21 17 KLING Kajsa 1:42.23

22 27 FLURY Jasmine 1:42.37

23 39 GAUTHIER Tiffany 1:42.39

24 21 TVIBERG Maria Therese 1:42.40

25 30 NUFER Priska 1:42.54

26 23 MOWINCKEL Ragnhild 1:42.62

27 28 CURTONI Elena 1:42.79

28 25 MARSAGLIA Francesca 1:42.88

29 50 SCHNEEBERGER Rosina 1:42.91

30 31 HAEHLEN Joana 1:42.92