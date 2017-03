Sci Alpino Diretta, LIVE Gigante Kranjska Gora

Aggiorna il contenuto

Benvenuti alla diretta live, scritta ed online dello Slalom Gigante maschile di Kranjska Gora. Si celebra sulle nevi slovene il penultimo Gigante della stagione prima di quello delle finali di Aspen. Il via sarà dato alle 9.30 di sabato 4 Marzo per la prima manche, alle 12.30 la discesa decisiva.

Il circo bianco resta in Europa spostandosi da Kvitfjell, Norvegia, a Kranjska Gora per uno dei classici appuntamenti della Coppa del Mondo. In terra norge si sono disputati solo SuperG e Discesa vinti da Peter Fill e Kjetil Jansrud.

L'ultimo Gigante della stagione è stato quello dei Mondiali di St Moritz in cui ha trionfato Marcel Hirscher. L'austriaco, oltre ad aver conquistato il suo primo oro mondiale in questa specialità, guida anche la coppa di specialità davanti ai francesi Pinturault e Faivre, i grandi sconfitti di St Moritz.

Marcel Hirscher al traguardo del Gigante di St Moritz | Photo: Getty

Il finale di stagione di Pinturault è decisamente sottotono e all'opposto di quello fatto vedere lo scorso anno che lo proiettò come uno dei più accreditati rivali di Marcel Hirscher in questa annata. Il francese infatti non trova il podio in slalom dal city event di Stoccolma, mentre in gigante da Adelboden del 7 Gennaio.

Per questo motivo il leader nella coppa di specialità è Hirscher con 94 punti di vantaggio su Pinturault e quindi una vittoria consegnerebbe la coppetta nelle mani del Cannibale per la quarta volta. E' ancora in gioco Mathieu Faivre, ma considerando la sua distanza di 173 punti dall'austriaco, gli servirebbe un miracolo per aggiudicarsi la coppa di specialità

E' sicuramente fuori dai giochi Henrik Kristoffersen che però ha dimostrato grandi miglioramenti negli ultimi mesi e siamo sicuri che quest'estate lavorerà per sviluppare ancora di più le sue potenzialità in Gigante.