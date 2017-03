Sci Alpino femminile, Jeongseon - Discesa libera, finalmente Goggia!

Source: Alexis Boichard/Agence Zoom

La notte si tinge d'azzurro. L'orologio indica le 3, in Corea scatta la discesa libera, antipasto a cinque cerchi sulla pista di Jeongseon. Sofia Goggia incastona il suo nome nella storia della specialità, accarezza, quasi al tramonto di stagione, il dolce profumo della gloria. Vince, per la prima volta. Podi sparsi, qua e là, discipline diverse, una costante presenza. Mai un assolo, al massimo livello. Sulle nevi coreane, invece, il capolavoro, la sorridente Goggia mette in scacco le fameliche Vonn e Stuhec. Sofia corre via veloce su un tracciato che esalta potenza e capacità di far correre i materiali. Rifinisce il suo feeling con la pista, dopo due prove fondamentali per capire e correggere. 7 centesimi, un filo sottile separa Goggia e Vonn, con l'azzurra davanti e l'americana al palo. Seconda, con alcune sbavature. Urlo strozzato, perché il sorriso è di chiaro stampo italiano.

Il podio lo completa, come detto, Ilka Stuhec. Donna della velocità in stagione, si "aggrappa" al podio, scatenando i suoi cavalli sulla neve nella parte conclusiva. Difesa del fortino, resta saldamente davanti nella classifica di specialità, una piccola fessura da chiudere per evitare un clamoroso rientro di una Goggia che, ora, sembra prenderci gusto.

Ai piedi del podio si ferma Laurenne Ross. Dopo l'ottimo approccio con Jeongseon, sfiora un piazzamento nobile, ma chiude a 35 centesimi dalla Stuhec. La Tippler completa la top five, sesta la Cook, a consolidare la grande performance della squadra americana. La sorpresa Flury è settima, splende, in ottava piazza, Johanna Schnarf, di nuovo lì dopo i recenti problemi. Nona la Suter, decima la terza azzurra, Verena Stuffer.

Nelle venti anche E.Curtoni - 16esima - e Federica Brignone - 20esima - fuori la Marsaglia, così come la Weirather. Si riparte tra qualche ora, nella notte è in programma il super G.

Le prime dieci

1 5 GOGGIA Sofia 1:38.80 100

2 1 VONN Lindsey 1:38.87 80

3 3 STUHEC Ilka 1:39.03 60

4 17 ROSS Laurenne 1:39.38 50

5 22 TIPPLER Tamara 1:39.40 45

6 10 COOK Stacey 1:39.42 40

7 21 FLURY Jasmine 1:39.57 36

8 11 SCHNARF Johanna 1:39.81 32

9 16 SUTER Corinne 1:39.91 29

10 8 STUFFER Verena 1:39.92 26

