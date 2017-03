Sci Alpino maschile, Kranjska Gora - Slalom Gigante, l'ordine di partenza - Source: Hans Bezard/Agence Zoom

A Kranjska Gora, come annunciato in sede di presentazione, due giorni di prove tecniche, un personaggio d'eccezione. Il vantaggio di Marcel Hirscher nella generale è consistente e in Slovenia l'austriaco può archiviare il discorso, ribadendo la superiorità nelle sue discipline. Il gigante odierno giunge dopo uno stacco importante. La scorsa settimana, in Norvegia, spazio alla velocità, l'ultima gara in archivio è dunque quella sulle nevi di St Moritz, con la vittoria di Hirscher sul connazionale Leitinger.

Il n.1 di Coppa punta a ripetersi in Slovenia, per dare una spallata definitiva ai propositi di Alexis Pinturault, nelle retrovie in Svizzera e in ritardo nella graduatoria di specialità. Il transalpino deve recuperare un gap che sfiora i 100 punti, deve quindi ottenere il massimo, con la collaborazione di Hirscher o di eventuali avversari. Pista perfetta, oggi, per Pinturault. Parte con l'1, prima quindi dell'austriaco. Kristoffersen, quarto al mondiale, è una mina vagante, come Neureuther. A completare il primo mini-gruppo di merito i francesi Faivre e Muffat Jeandet e l'austriaco Schoerghofer.

L'Italia - nella notte il successo in Corea di Sofia Goggia - non parte con credenziali importanti. Eisath, sul podio in stagione, è l'unico nei 15. Scatta con l'11, prima di Haugen, terzo a St Moritz. Moelgg ha il 16, Tonetti, decimo al mondiale, il 19. Con il 24, Nani. Gli atleti al cancelletto sono 75, prima manche in programma alle 9.30, la seconda alle 12.30. Qui la diretta.

I primi trenta

1 1 PINTURAULT Alexis Head

2 2 KRISTOFFERSEN Henrik Rossignol

3 3 NEUREUTHER Felix Nordica

4 4 FAIVRE Mathieu Head

5 5 MUFFAT-JEANDET Victor Salomon

6 6 SCHOERGHOFER Philipp Fischer

7 7 HIRSCHER Marcel Atomic

8 8 MYHRER Andre Head

9 9 KRANJEC Zan Rossignol

10 10 OLSSON Matts Head

11 11 EISATH Florian Blizzard

12 12 HAUGEN Leif Kristian Rossignol

13 13 LUITZ Stefan Rossignol

14 14 LEITINGER Roland Fischer

15 15 MURISIER Justin Voelkl

16 16 MOELGG Manfred Fischer

17 17 KILDE Aleksander Aamodt Atomic

18 18 FELLER Manuel Atomic

19 19 TONETTI Riccardo Voelkl

20 20 MISSILLIER Steve Fischer

21 21 CAVIEZEL Gino Head

22 22 ZUBCIC Filip Atomic

23 23 FORD Tommy Head

24 24 NANI Roberto Voelkl

25 25 READ Erik Fischer

26 26 JANKA Carlo Rossignol

27 27 NOESIG Christoph Rossignol

28 28 CHODOUNSKY David Nordica

29 29 JITLOFF Tim Croc Ski

30 30 MEILLARD Loic Rossignol

L'ordine di partenza completo