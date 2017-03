Sci alpino: Hirscher ipoteca gara e Coppa a Kranjska Gora

Source: Stanko Gruden

Il primo regalone glielo ha infiocchettato Alexis Pinturault, finendo lungo disteso dopo metà della prima discesa. Quindi Marcel Hirscher ci ha messo del suo, mettendo giù la sua solita manche al limite della perfezione e prendendosi il comando della prima manche dello slalom gigante di Kranjska Gora.

Che, tradotto in soldoni, significa una seria ipoteca non solo sulla gara odierna (il più vicino degli avversari, Henrik Kristoffersen, si è preso 96 centesimi) ma anche sulla quarta coppetta di specialità, dove basta un 24esimo posto per metterla in bacheca. Si avvicina anche la sesta Coppa generale, con Kristoffersen che rimane in scia anche se la sua speranza è più legata all'aritmetica che non a un'effettiva possibilità di riaprire il discorso.

Terza piazza per lo svizzero Justin Murisier, che prende 1"10 e fa parte del nutrito gruppo di una dozzina di atleti che possono dire la loro nella lotta per il podio, in cui ci sono anche i nostri Florian Eisath e Manfred Moelgg, rispettivamente undicesimo e dodicesimo a 65 e 73 centesimi da Kristoffersen.

Top 10

1 HIRSCHER Marcel

2 KRISTOFFERSEN Henrik +0.96

3 MURISIER Justin +1.10

4 MUFFAT-JEANDET Victor +1.23

5 NEUREUTHER Felix +1.30

6 OLSSON Matts +1.31

7 FAIVRE Mathieu +1.38

8 LEITINGER Roland +1.47

9 SCHOERGHOFER Philipp +1.48

10 LUITZ Stefan +1.51