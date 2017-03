Sci Alpino maschile, Kranjska Gora - Slalom speciale, l'ordine di partenza

Source: Stanko Gruden

Nel segno di Marcel Hirscher. Vittoria n.44, sesta coppa assoluta, con margine, in netto anticipo. Giochi chiusi al maschile, l'austriaco si prende i riflettori, rende normale una cosa ovviamente eccezionale. Il gigante di Kranjska Gora, prima fermata di un week-end dedicato alle prove tecniche, conferma l'imbarazzante superiorità del numero uno. Oggi, altro giro e altro obiettivo. Hirscher ha un conto aperto con Kristoffersen, 60 punti, un tesoretto da difendere a due gare dal termine. In stagione, alternanza al vertice, l'ultima parola, in sede mondiale, per Hirscher. Kristoffersen riparte invece da Schladming, dalla meravigliosa risposta alla cornice di casa Austria. Campioni, diversi. Sul ring dello speciale sferrano gli ultimi colpi, per una coppetta che entrambi vogliono in bacheca. Pista perfetta, Hirscher scatta con l'1, con il 3 Kristoffersen, nel mezzo Gross.

Nono al mondiale, Gross è il primo azzurro sul tracciato. Nel primo mini-gruppo di merito anche Manfred Moelgg, non quello scintillante di qualche mese fa. Obiettivi nobili, entrambi devono puntare al podio, o quantomeno alle prime cinque posizioni. Discorso diverso per Thaler e Razzoli - anche loro nei 30 - importante, per loro, trovare un piazzamento. Fiducia in vista del prossimo impegno.

Alle spalle di Hirscher e Kristoffersen si muove una lunga schiera di sciatori in grado di ritagliarsi una porzione di "popolarità". Khoroshilov esce dal cancelletto con il 4, Neureuther, bronzo mondiale, con il 5. Ryding parte con l'8 ed anticipa Yule, a più riprese sulle code dei primissimi. Pinturault - KO nella sua specialità - insegue un riscatto difficile tra i pali stretti, attenzione a Matt e Feller, frecce avvelenate di stampo austriaco. Hargin e Myhrer a completare il pacchetto dei quindici.

La prima manche, come ieri, è in programma alle 9.30, si chiude alle 12.30. Diretta Raisport ed Eurosport.

I primi trenta

1 1 HIRSCHER Marcel Atomic

2 2 GROSS Stefano Voelkl

3 3 KRISTOFFERSEN Henrik Rossignol

4 4 KHOROSHILOV Alexander Fischer

5 5 NEUREUTHER Felix Nordica

6 6 MOELGG Manfred Fischer

7 7 RYDING Dave Fischer

8 8 SCHWARZ Marco Atomic

9 9 YULE Daniel Fischer

10 10 LIZEROUX Julien Fischer

11 11 PINTURAULT Alexis Head

12 12 MATT Michael Rossignol

13 13 FELLER Manuel Atomic

14 14 HARGIN Mattias Atomic

15 15 MYHRER Andre Head

16 16 NORDBOTTEN Jonathan Head

17 17 YUASA Naoki Hart

18 18 DIGRUBER Marc Atomic

19 19 HAUGEN Leif Kristian Rossignol

20 20 GRANGE Jean-Baptiste Fischer

21 21 THALER Patrick Fischer

22 22 AERNI Luca Salomon

23 23 CHODOUNSKY David Nordica

24 24 FOSS-SOLEVAAG Sebastian Voelkl

25 25 ZENHAEUSERN Ramon Rossignol

26 26 RAZZOLI Giuliano Fischer

27 27 STRASSER Linus Rossignol

28 28 READ Erik Fischer

29 29 HIRSCHBUEHL Christian Rossignol

30 30 MUFFAT-JEANDET Victor Salomon

L'ordine di partenza completo