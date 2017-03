Sci Alpino femminile, prove tecniche a Squaw Valley - Source: Alain Grosclaude/Agence Zoom

Prima tappa tecnica post mondiale. Dopo le fermate a Crans Montana - doppia combinata e nel mezzo Super G - e Jeongseon - week-end veloce con il doppio successo di Sofia Goggia - il circo bianco al femminile fa tappa a Squaw Valley. Due prove in programma, gigante venerdì, slalom sabato. Mikaela Shiffrin ha l'occasione per chiudere il discorso Coppa generale. Il suo vantaggio su Ilka Stuhec sfiora i 200 punti e la fermata a stelle e strisce favorisce, ovviamente, la fuoriclasse di Vail. Per quel che riguarda lo speciale, invece, la Shiffrin ha 145 punti di margine sulla Zuzulova, anche qui, dunque, siamo ai titoli di coda. Difficile che una come la Shiffrin, nettamente superiore alla concorrenza tra i pali stretti, possa dilapidare il margine tra Squaw Valley ed Aspen, sede delle finali.

Più incerta la situazione per quel che concerne il gigante. Qui la Shiffrin non ha il monopolio assoluto. La leader della specialità è la francese Worley, oro a St Moritz, sul palcoscenico iridato, e favorita anche a Squaw Valley. La Worley guida, con 580 punti, la classifica di gigante, alla Shiffrin - 460 punti all'attivo - serve un mezzo miracolo. Goggia e Bassino, rispettivamente quarta e quinta in graduatoria, puntano ad occupare l'ultimo gradino del podio, grazie anche all'assenza, per problemi fisici, della Gut, al momento terza. Per la Goggia, tappa chiave, per consolidare la sua terza piazza nella classifica assoluta, dopo il doppio colpo coreano e lo sbarco oltre i 1000 punti.

Inevitabile, in casa azzurra, buttare l'occhio soprattutto al gigante, dove sono diverse le sciatrici in cerca di gloria. La Brignone, beffata al mondiale, punta a rinnovare i fasti recenti - vittoria a Kronplatz - la Bassino a consolidare la sua presenza al vertice, la Goggia a far filotto. Sofia, bronzo in Svizzera, non ha più l'opprimente peso del successo ad ogni costo, libera, può incantare. In slalom, da tempo, siamo in seconda fila, l'obiettivo è quindi ben figurare, senza propositi fuori ordinanza.

Il programma

Venerdì

Gigante

1° manche 19

2° manche 22

Sabato

Slalom

1° manche 19

2° manche 22