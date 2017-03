Sci Alpino, finali ad Aspen: il programma femminile e le ambizioni italiane

Source: Sean M. Haffey

Ieri, primo assaggio di pista. Viktoria Rebensburg al comando, Ilka Stuhec in seconda posizione, quarta Sofia Goggia. Oggi, seconda e ultima prova cronometrata. Le finali di Aspen prendono il via domani, discesa in programma nel pomeriggio italiano, alle 18. La slovena Stuhec è a un passo dalla coppetta di specialità. 497 punti all'attivo, 97 in più di Sofia Goggia. Il confronto si ripropone, poi, in ottica generale, con l'azzurra che deve recuperare poco più di 100 punti per strappare la seconda posizione. Tre gare a disposizione per racimolare un lauto bottino, contro le due della slovena. Partita aperta.

Giovedì è in programma, invece, la seconda gara veloce, il Super G. Stuhec, qui, con un margine risicato sulla Weirather. Quindici punti, questo il tesoretto da difendere, un abbrivio favorevole verso l'ultima tappa. Curtoni e Goggia puntano invece alla terza posizione, occorre sopravanzare l'assente Gut. Rispettivamente 55 e 60 i punti da limare per ribaltare la classifica e salire sul podio di specialità.

Dopo il Team Event, venerdì, spazio a due giorni di prove tecniche tra sabato e domenica. Mikaela Shiffrin, in archivio il discorso assoluto, 1523 punti per la fuoriclasse di Vail, insegue una storica tripletta. La generale è nelle sue mani, così come la coppa di speciale. Tra i pali stretti non c'è partita, il margine è ampio. La Zuzulova paga 245 punti di ritardo all'alba della prova ultima. Poca Italia in slalom, almeno nelle posizioni nobili. In gigante, cambia la musica. Non basta l'assolo a Squaw Valley per cambiare le gerarchie di stagione. Tessa Worley resta la principale interprete della disciplina e i numeri confermano l'assunto. 640 punti, contro i 560 della Shiffrin. L'americana deve vincere ed attendere un "omaggio" francese. La valanga azzurra reclama spazio. Quattro nelle prime sette, Goggia all'assalto della Gut per l'ennesimo riconoscimento di un'annata ricca di successi.

Il programma femminile

Mercoledì discesa libera ore 18

Giovedì super G ore 16.30

Venerdì Team Event 17.30

Sabato Slalom 17/19.30

Domenica gigante 16/18.30

Le classifiche

Classifica generale

Shiffrin 1523

Stuhec 1145

Goggia 1023

Discesa libera

Stuhec 497

Goggia 490

Gut 360

Super G

Stuhec 350

Weirather 335

Gut 300

Gigante

​Worley 640

Shiffrin 560

Gut 360

Slalom

Shiffrin 760

Zuzulova 515

Holdener 415