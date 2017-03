Sci Alpino, finali ad Aspen: il programma maschile, passerella per Hirscher

Peter Fill - - Source: Alexander Hassenstein

Tutto pronto per incoronare, non la prima volta, Marcel Hirscher. Numeri e record, pagine di storia. L'austriaco si presenta ad Aspen senza particolari ambizioni. Vuol aggiornare le statistiche, ma i discorsi di Coppa sono in archivio. 1425 punti nella generale, un margine d'eccezione. Una voragine che conferma la netta supremazia del fenomeno Hirscher, un mostro di classe e continuità. Dal generale al particolare, dalla coppa assoluta al territorio di gigante e slalom. Anche qui, solo Hirscher. In gigante, un graduale ritorno, una netta ascesa nella seconda parte di stagione, per porre in scacco Pinturault e l'intera pattuglia di Francia. Tra i pali stretti, un duello entusiasmante con Kristoffersen, ultima parola, come sempre, di stampo austriaco.

Dopo la prima prova cronometrata - ottimo secondo tempo di Fill - oggi altra parentesi in discesa, prima della gara vera e propria, in programma domani alle 16.30 ora italiana. Campanello azzurro, il citato Fill prova l'assalto. All'orizzonte un difficile contro-sorpasso, Jansrud ha 33 punti di margine, serve un Fill perfetto, serve un aiuto esterno. Paris, terzo in graduatoria, può aiutare il compagno di squadra. Giovedì il Super G, qui partita chiusa, Jansrud davanti, Kilde a difendere la seconda piazza dall'assalto di Reichelt e dei due alfieri azzurri.

Dopo il Team Event, prove tecniche. Detto di Hirscher, spazio alle posizioni di rincalzo. Kristoffersen e Pinturault hanno un'occasione importante, perché la seconda posizione nella generale è ancora in bilico - lotta a tre a cui partecipa anche Jansrud - e il binomio gigante - sabato - slalom - domenica - può sciogliere gli ultimi dubbi. Slalom che sorride anche a Moelgg, stagione di alto profilo, il terzo posto nella graduatoria di specialità è lì a un passo.

Il programma

Mercoledì discesa libera ore 16.30

Giovedì super G ore 18

Venerdì Team Event ore 17.30

Sabato gigante ore 16/18.30

Domenica slalom ore 17/19.30

Le classifiche

Generale

Hirscher 1425

Jansrud 871

Kristoffersen 867

Discesa

Jansrud 407

Fill 374

Paris 271

Super G

Jansrud 365

Kilde 239

Reichelt 203

Gigante

Hirscher 633

Pinturault 439

Faivre 380

Slalom

Hirscher 685

Kristoffersen 575

Moelgg 431