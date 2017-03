Sci Alpino, Aspen - Discesa libera maschile, seconda prova: Fill firma il miglior tempo

Sci Alpino, Aspen - Seconda prova discesa libera maschile: Fill firma il miglior tempo - Source: Hans Bezard/Agence Zoom

Peter Fill rafforza la sua candidatura in vista delle prove veloci ad Aspen, sede delle finali di coppa per quel che concerne lo sci alpino. Dopo il secondo posto nella giornata di ieri, l'azzurro firma il miglior riferimento nella seconda prova cronometrata, l'ultima prima della gara in programma domani.

1:34.42 il tempo di Fill, un centesimo più veloce dell'austriaco Kriechmayr, competitivo già 24 ore fa sul tracciato americano. Completa il podio di giornata il canadese Guay, pericoloso in questo rush finale. 6 centesimi, questo il ritardo dell'argento mondiale. Quarto chiude Reichelt, quinto il primo norvegese Kilde.

Un occhio di riguardo per Jansrud, undicesimo e piuttosto staccato. Jansrud guida la classifica di specialità, una manciata di punti di vantaggio sul nostro Fill. Attenzione a sottovalutare il campione scandinavo, difficilmente Jansrud si scopre in prova. La gara è il suo territorio, il suo ambiente naturale. Inoltre, il norvegese si gioca anche la seconda piazza nella generale, deve quindi raccogliere il massimo tra discesa e super G.

Quindicesimo il secondo e ultimo azzurro, Dominik Paris. Fuori Ganong, 23 gli atleti al traguardo, con l'assenza di Hirscher a completare il quadro.

La differenza, quest'oggi, dal secondo settore. Dopo un naturale avvio in difetto - velocità di punta non eccezionali - il cambio di passo di Fill, una lenta risalita per mettere gli sci davanti, anche se di un solo centesimo. L'obiettivo è quindi quello di progredire nel tratto posto subito dopo l'uscita dal cancelletto, per costruire la gara perfetta e perché no scavalcare Jansrud.

I primi dieci

1 7 FILL Peter 1:34.42

2 12 KRIECHMAYR Vincent 1:34.43

3 1 GUAY Erik 1:34.48

4 3 REICHELT Hannes 1:34.57

5 8 KILDE Aleksander Aamodt 1:34.70

6 2 OSBORNE-PARADIS Manuel 1:34.92

7 17 MAYER Matthias 1:35.05

8 18 SANDER Andreas 1:35.07

9 14 BAUMANN Romed 1:35.15

10 4 FRANZ Max 1:35.18

La classifica completa