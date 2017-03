Sci Alpino - Aspen: discesa femminile, i pettorali di partenza

Source: Tom Pennington

Ultima discesa di stagione. Aspen accoglie il circo bianco, al femminile coppetta di specialità da assegnare, quantomeno sulla carta. Questione di punti, pochi. Ilka Stuhec ha enorme vantaggio, deve semplicemente giungere al traguardo. La slovena - la più veloce nelle prove sulle neve americana - punta però al successo, nessun calcolo, raccogliere l'intera posta è l'obiettivo primario, per staccare la Goggia anche nella generale. L'azzurra è infatti l'unica che può insidiare la Stuhec nella graduatoria di discesa, come detto serve però un miracolo (la situazione).

Pettorale numero uno per la Stuhec, specie nella parte alta intoccabile, con il 3 la Goggia, nel mezzo la Venier. Sofia apre una sequenza italiana, dopo di lei in pista Stuffer e Schnarf, con il 18 una Brignone ieri perfetta nei curvoni di Aspen. I riscontri dei giorni scorsi delineando un'interessante graduatoria. Alle spalle di Stuhec e Goggia, naturali favorite, Lindsey Vonn, la regina dello sci alpino. Si lancia con il 9 dal cancelletto, vuol aggiornare il libro dei record e avvicinare Stenmark. Terza nella seconda prova, deve crescere nelle prime fasi di corsa, lì dove la Stuhec crea il solco. Pericolosa.

Gara importante anche per la Weirather, fondamentale prendere confidenza con il tracciato in vista del Super G. Scatta con il 7, con l'11 la Rebensburg, positiva lunedì e a caccia di una nobile posizione oggi. Attenzione poi alle altre americane e alle austriache, mine vaganti in grado, in determinate condizioni, di sovvertire la classifica.

Il via alle 18, diretta RaiSport ed Eurosport, 20 atlete alla partenza.

L'ordine di partenza

1 1 STUHEC Ilka Stoeckli

2 2 VENIER Stephanie Atomic

3 3 GOGGIA Sofia Atomic

4 4 STUFFER Verena Fischer

5 5 SCHNARF Johanna Fischer

6 6 TIPPLER Tamara Voelkl

7 7 WEIRATHER Tina Atomic

8 8 FLURY Jasmine Stoeckli

9 9 VONN Lindsey Head

10 10 JOHNSON Breezy Atomic

11 11 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

12 12 WILES Jacqueline Rossignol

13 13 SCHEYER Christine Head

14 14 SUTER Corinne Head

15 15 SCHMIDHOFER Nicole Fischer

16 16 SIEBENHOFER Ramona Head

17 17 ROSS Laurenne Voelkl

18 18 BRIGNONE Federica Rossignol

19 19 COOK Stacey Stoeckli

20 20 MERRYWEATHER Alice Rossignol