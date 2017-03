Sci Alpino, Aspen - Discesa libera maschile, Fill all'attacco di Jansrud. I pettorali - Source: Sean M. Haffey

Poche opportunità per Sofia Goggia, qualcuna in più per Peter Fill. Secondo nella graduatoria di discesa, l'azzurro prova a scavalcare, nell'ultima gara a disposizione, il norvegese Kjetil Jansrud. Due giorni di prove, confortanti risposte. Ieri, un Fill perfetto dal secondo intermedio al traguardo. Qualche "fastidio" nel tratto di scorrimento, poi un'interpretazione sinfonica. Deciso, puntuale,. Deve vincere Fill e attendere poi un aiuto dalla sorte e da qualche rivale. Jansrud, sornione, può accontentarsi infatti della seconda piazza. Come di consueto poche indicazioni, lo scandinavo "scherza" in prova, attende la gara per sprigionare la sua forza. Fill parte prima, con il 3, Jansrud ha invece il 5.

Ad accendere la contesa, con l'1, un altro azzurro, Dominik Paris, possibile alleato di Fill. Con il 4, attenzione a Kriechmayr, un fulmine lunedì e ieri a un centesimo dal vertice. Reichelt, con il 7, è della partita, Kilde - 10 - la seconda carta norvegese. Occorre attendere a lungo per tracciare un bilancio definitivo, perché l'argento di St Moritz, Guay, decolla con il 13, dopo di lui personaggi del calibro di Janka - 16 - Mayer - 17 - e Franz - 18.

23 atleti al via, l'ultimo è Sam Morse. La gara è in diretta su RaiSport ed Eurosport, si parte alle 16.30.

L'ordine di partenza

1 1 PARIS Dominik Nordica

2 2 SANDER Andreas Atomic

3 3 FILL Peter Atomic

4 4 KRIECHMAYR Vincent Fischer

5 5 JANSRUD Kjetil Head

6 6 FAYED Guillermo Head

7 7 REICHELT Hannes Salomon

8 8 CLAREY Johan Head

9 9 FEUZ Beat Head

10 10 KILDE Aleksander Aamodt Atomic

11 11 KLINE Bostjan Stoeckli

12 12 KUENG Patrick Salomon

13 13 GUAY Erik Head

14 14 BAUMANN Romed Salomon

15 15 GANONG Travis Atomic

16 16 JANKA Carlo Rossignol

17 17 MAYER Matthias Head

18 18 FRANZ Max Atomic

19 19 THEAUX Adrien Head

20 20 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

21 21 CAVIEZEL Mauro Atomic

22 22 DRESSEN Thomas Rossignol

23 23 MORSE Sam