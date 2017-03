Sci Alpino - Aspen, Super G femminile: i pettorali di partenza

Source: Sean M. Haffey

Ultimo Super G di stagione. Aspen accoglie la lotta, punto a punto, tra Ilka Stuhec e Tina Weirather. La slovena parte con 15 punti di vantaggio, un tesoretto importante, soprattutto considerando la forma attuale della Stuhec. In cassaforte due coppe, quella di discesa e quella di combinata, alle porte un prestigioso tris. Ieri, una vittoria schiacciante, oltre sei decimi rifilati a Lindsey Vonn, Sofia Goggia terza a un secondo. Lo spartito si ripete oggi, medesimo contesto, consuete avversarie. La Weirather, piazzata in discesa, deve salire di colpi, approfittare di eventuali incertezze di una rivale al momento intoccabile. Tina è la prima delle big a staccare dal cancelletto. Pettorale n.5, può mettere pressione alla concorrenza. La Stuhec parte con il 7, la Goggia con l'11. Per vedere all'opera la Vonn occorre invece attendere. La fuoriclasse di casa ha il 17.

Gara importante anche per il comparto italiano. Goggia e Curtoni hanno l'occasione per scavalcare la Gut e conquistare quindi il terzo gradino nella graduatoria di specialità. Elena ha il 9, la Goggia, come detto, scende poco dopo. Occasione di riscatto anche per Federica Brignone, opaca ieri dopo la buona impressione in prova. La prima azzurra al via è Johanna Schnarf, n.4 per lei. Francesca Marsaglia ha invece il 16.

Attenzione alla Ross - bravissima ieri - ma anche ad atlete tecniche come Worley e Rebensburg. L'Austria ha diverse frecce ed è sempre pericolosa. Si parte alle 16.30, diretta RaiSport ed Eurosport.

L'ordine di partenza

1 1 VENIER Stephanie Atomic

2 2 GAUTHIER Tiffany Rossignol

3 3 SCHMIDHOFER Nicole Fischer

4 4 SCHNARF Johanna Fischer

5 5 WEIRATHER Tina Atomic

6 6 FLURY Jasmine Stoeckli

7 7 STUHEC Ilka Stoeckli

8 8 HAASER Ricarda Fischer

9 9 CURTONI Elena Head

10 10 MOWINCKEL Ragnhild Head

11 11 GOGGIA Sofia Atomic

12 12 SCHEYER Christine Head

13 13 BRIGNONE Federica Rossignol

14 14 SUTER Corinne Head

15 15 WORLEY Tessa Rossignol

16 16 MARSAGLIA Francesca Voelkl

17 17 VONN Lindsey Head

18 18 GOERGL Elisabeth Head

19 19 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

20 20 ROSS Laurenne Voelkl

21 21 HAEHLEN Joana Voelkl