Sci Alpino - Aspen, Super G maschile: i pettorali di partenza

Source: Ezra Shaw

La stretta di mano tra Peter Fill e Kjetil Jansrud. Ad Aspen si consuma il sorpasso, Fill, in virtù della seconda posizione in gara, scavalca il norvegese e si conferma leader in discesa. Oggi, la festa è invece per Jansrud, saldamente al comando della classifica che riguarda il Super G. 126 punti di margine sul connazionale Kilde, l'ultima prova non può quindi ribaltare le gerarchie.

Lo scandinavo scatta dal cancelletto con il primo pettorale, Kilde con il 3. Il Super G odierno è importante anche per i nostri azzurri. Paris, ieri davanti, può, con Fill, puntare al podio nella specialità. I due, infatti, sono a una manciata di punti dall'austriaco Reichelt, in piena rampa di lancio dopo l'ottimo approccio con il tracciato americano. Paris ha il 7, Fill il 9, nel mezzo il temibile Kriechmayr. Il rivale dei due italiani, Reichelt, ha il 5.

Sono diversi i profili da seguire. Matthias Mayer, numeri di qualità alternati ad errori pesanti in discesa, ha l'11, il colosso Feuz il 13. Occhio alla coppia canadese Guay - Osborne (specie il primo, parte con il 14), pericoloso è anche Janka, a tratti sulle code di Paris e Fill ieri. Terzo lo svizzero in discesa, oggi può lasciare il segno.

In gara Hirscher - pettorale 22 - e Pinturault - 23 - Nils Alphand - con il 25 - è l'ultimo a partire. Il via alle 18, diretta RaiSport ed Eurosport.

L'ordine di partenza

1 1 JANSRUD Kjetil Head

2 2 CATER Martin Stoeckli

3 3 KILDE Aleksander Aamodt Atomic

4 4 CAVIEZEL Mauro Atomic

5 5 REICHELT Hannes Salomon

6 6 COOK Dustin Head

7 7 PARIS Dominik Nordica

8 8 KRIECHMAYR Vincent Fischer

9 9 FILL Peter Atomic

10 10 FERSTL Josef Head

11 11 MAYER Matthias Head

12 12 SANDER Andreas Atomic

13 13 FEUZ Beat Head

14 14 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

15 15 GUAY Erik Head

16 16 JANKA Carlo Rossignol

17 17 FRANZ Max Atomic

18 18 GANONG Travis Atomic

19 19 KLINE Bostjan Stoeckli

20 20 THEAUX Adrien Head

21 21 WEIBRECHT Andrew Head

22 22 HIRSCHER Marcel Atomic

23 23 PINTURAULT Alexis Head

24 24 GIEZENDANNER Blaise Head

25 25 ALPHAND Nils Head