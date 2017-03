Sci Alpino - Aspen, SuperG maschile: vince Reichelt, Paris è secondo - Source: Ezra Shaw

Le finali di Aspen si tingono, ancora una volta, d'azzurro. Dopo la doppietta italiana nella discesa di ieri - con Paris primo e Fill secondo (per quest'ultimo anche la coppa di specialità) - arriva un secondo posto inatteso nel Super G odierno. Dominik Paris cede per una manciata di centesimi all'austriaco Reichelt e mette in fila atleti più quotati, almeno in questa disciplina. La presenza sul podio del vincitore di Kitz va ad abbinarsi a quella di Federica Brignone, terza al femminile alle spalle di Weirather e Stuhec. Un colpo doppio che conferma la stagione da record dello sci azzurro.

Il tracciato americano - estremamente selettivo - induce molti all'errore. Pezzi da novanta salutano in netto anticipo, alcuni, come Cook e Janka, dopo passaggi di straordinaria qualità. Fuori, tra gli altri, anche il colosso Feuz, Guay e Mayer, campioni in grado di fare la differenza. Jansrud - il vincitore della coppa di Super G - si salva, ma, dopo un buon avvio, paga un errore pesante e chiude solo nono. Meglio di lui fa Kilde. Perde qualcosa nel tratto di scorrimento, ma riesce poi a gestire i curvoni di Aspen e a terminare a 33 centesimi da Reichelt. Per lui anche il terzo gradino del podio nella graduatoria che concerne il Super G. La sorpresa di giornata è Mauro Caviezel, stesso tempo di Kilde.

Theaux si attesta a ridosso dei migliori, come in discesa. Quinto tempo per il transalpino, ex aequo con Kryechmayr, scintillante nella seconda parte di gara. Settimo è il secondo azzurro, Peter Fill. Peter cede una manciata di decimi nei primi secondi, poi non riesce a colmare il gap nel settore a lui più congegnale. Ganong, il citato Jansrud e Pinturault completano la top ten, con il gigantista francese che precede sua maestà Hirscher, all'esordio in queste finali americane.

I migliori

1 5 REICHELT Hannes 1:08.22

2 7 PARIS Dominik 1:08.33

3 4 CAVIEZEL Mauro 1:08.55

3 3 KILDE Aleksander Aamodt 1:08.55

5 20 THEAUX Adrien 1:08.75

5 8 KRIECHMAYR Vincent 1:08.75

7 9 FILL Peter 1:08.77