Sci Alpino - Aspen, Team Event: l'Italia sfida la Slovenia - Source: Alexis Boichard/Agence Zoom

Dopo due giorni a tutta velocità, con l'Italia protagonista in discesa e super G, spazio, quest'oggi, al Team Event. Ad Aspen, tornata interlocutoria, in attesa delle prove tecniche, in programma da domani. Gara a squadre quindi, 8 nazioni al via, tra cui anche l'Italia appunto. Si parte dai quarti di finale, sfida come di consueto sulle 4 manches - 2 ragazzi e 2 ragazze a giocarsi l'accesso al turno successivo - con la nostra rappresentativa di fronte alla Slovenia (presente anche Ilka Stuhec) nel primo step della competizione. Una squadra, quella azzurra, piuttosto solida. Presenti le nostre migliori slalomiste, Costazza e Curtoni, con la giovane Pirovano, mentre al maschile fari su due veterani dei pali stretti come Razzoli e Thaler e sul vincitore della discesa Paris.

Una sola prova in stagione nel format, ovviamente in sede mondiale. A St Moritz, successo della Francia su Slovenia e Svezia. Bis difficile per i transalpini, privi di alcune pedine fondamentali. Tocca a Grange e Lizeroux trascinare la Francia in un percorso difficile fin dalle prime battute. Scontro frontale con la Norvegia, squadra, specie al femminile, di primo livello. Loeseth e Mowinckel le punte.

L'Austria, senza Marcel Hirscher, ieri impegnato in Super G, si trova nella parte alta del tabellone e sfida una Svezia al gran completo. Hansdotter e Pietilae (Wikstroem la terza freccia) tra le donne, Hargin, Myhrer e Olsson per il settore maschile. Infine, Svizzera - Germania. Chi vince trova l'Italia, in caso ovviamente di successo azzurro con la Slovenia. La Svizzera è compagine tenace, Holdener la stella, la Germania invece si affida soprattutto a Neureuther.

Il via alle 17.30, diretta RaiSport ed Eurosport.

Quarti di finale

Austria - Svezia

Francia - Norvegia

Svizzera - Germania

Italia - Slovenia