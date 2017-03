Sci Alpino, Aspen - Gigante maschile: i pettorali di partenza - Source: Alexis Boichard/Agence Zoom

Marcel Hirscher ha in bacheca la coppa di gigante, simbolo, uno dei tanti, di una stagione da dominatore. Padrone delle discipline tecniche e in generale dello sci alpino l'austriaco. Ad Aspen, passerella finale, obiettivo chiaro, confermare la sua supremazia. In tanti puntano al trono di Hirscher, in tanti vogliono piazzare la zampata per rinnovare la sfida in vista della prossima annata.

Gigante, quindi Francia. Pinturault e Faivre, il secondo e il terzo della graduatoria di specialità, aprono la prova, puntano al successo parziale, per salvare una stagione, specie per il primo, troppo alterna. Non basta la coppa di combinata, i propositi di Pinturault sono ben altri. Con pista perfetta può fare la differenza, in attesa di Hirscher, al via con il 5 e davanti di recente a Kranjska Gora.

Dopo Faivre - pettorale n.2 - il tedesco Luitz e Haugen, secondo in Slovenia. Kristoffersen - n.6 - segue Hirscher. Il norvegese punta a prendere confidenza con la neve, il gigante è un ottimo trampolino in vista dello speciale di domani. Neureuther chiude il primo mini-gruppo.

Diverse pedine azzurre. De Aliprandini è il primo a partire, con il 10, Eisath - sul podio in stagione - ha il 15 e anticipa il connazionale Moelgg. Iscritto alla gara è anche Paris, pettorale 27 per il vincitore della discesa di Aspen. Al via Jansrud, Kilde e Janka. La prima manche è in programma alle 16, la seconda alle 18.30, diretta, come di consueto, su RaiSport ed Eurosport.

L'ordine di partenza

1 1 PINTURAULT Alexis Head

2 2 FAIVRE Mathieu Head

3 3 LUITZ Stefan Rossignol

4 4 HAUGEN Leif Kristian Rossignol

5 5 HIRSCHER Marcel Atomic

6 6 KRISTOFFERSEN Henrik Rossignol

7 7 NEUREUTHER Felix Nordica

8 8 MUFFAT-JEANDET Victor Salomon

9 9 KRANJEC Zan Rossignol

10 10 DE ALIPRANDINI Luca Salomon

11 11 MYHRER Andre Head

12 12 SCHOERGHOFER Philipp Fischer

13 13 OLSSON Matts Head

14 14 FELLER Manuel Atomic

15 15 EISATH Florian Blizzard

16 16 MOELGG Manfred Fischer

17 17 JANSRUD Kjetil Head

18 18 MURISIER Justin Voelkl

19 19 SARRAZIN Cyprien Fischer

20 20 JANKA Carlo Rossignol

21 21 MISSILLIER Steve Fischer

22 22 CAVIEZEL Gino Head

23 23 LEITINGER Roland Fischer

24 24 FORD Tommy Head

25 25 KILDE Aleksander Aamodt Atomic

26 26 MEILLARD Loic Rossignol

27 27 PARIS Dominik Nordica