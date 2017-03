Sci Alpino, Aspen - Gigante maschile, 2° manche: Hirscher non fa sconti, secondo Neureuther. Quinto Eisath

Google Plus

Source: Alexis Boichard/Agence Zoom

La legge di Marcel Hirscher. Il fuoriclasse austriaco non concede spazio ai rivali e si prende anche l'ultimo gigante di stagione sul pendio di Aspen. Dopo il secondo posto nella prima discesa, Hirscher stacca in modo netto la concorrenza, rifilando oltre mezzo secondo a Neureuther, leader a metà gara. Completa il podio il francese Mathieu Faivre, a distanza siderale da sua maestà Hirscher. Ennesimo tonfo, invece, per Pinturault. Il talento transalpino si conferma incostante ed esce dopo il primo riferimento cronometrico.

Faivre salva la terza piazza per una manciata di centesimi, il tedesco Luitz, infatti, porta a termine un'ottima prova. Quinto il primo azzurro, un grande Florian Eisath. Eisath - 23° dopo la prima discesa - firma il miglior tempo di manche e recupera addirittura 18 posizioni. Stesso crono, per lui, dello svedese Olsson. Buona prova di squadra per l'Italia, con De Aliprandini undicesimo e Moellg dodicesimo.

Da segnalare il progresso di Kristoffersen e Leitinger. Il norvegese scala quattro piazze e strappa la settima posizione, l'austriaco ne guadagna otto ed è ottavo assoluto. Nei dieci, anche Haugen e Sarrazin.

Fuori nella seconda Schoerghofer e Myhrer. Sedicesimo l'ultimo italiano, Paris. La stagione si chiude domani con la sfida tra i pali stretti.

I primi dieci

1 5 HIRSCHER Marcel 1:49.79

2 7 NEUREUTHER Felix 1:50.32

3 2 FAIVRE Mathieu 1:50.98

4 3 LUITZ Stefan 1:51.11

5 15 EISATH Florian 1:51.39

5 13 OLSSON Matts 1:51.39

7 6 KRISTOFFERSEN Henrik 1:51.50

8 23 LEITINGER Roland 1:51.65

9 4 HAUGEN Leif Kristian 1:51.81

10 19 SARRAZIN Cyprien 1:51.93