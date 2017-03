Sci Alpino, Aspen - Slalom maschile, i pettorali di partenza

Source: Francis Bompard/Agence Zoom

Partita chiusa, dopo una stagione ad alto voltaggio. In Slovenia, sul pendio di Kranjska Gora, Marcel Hirscher, quarto, chiude i conti e stacca definitivamente Henrik Kristoffersen. L'austriaco si prende la coppa di slalom, conferma la sua leadership. Oggi atto ultimo, una sfida che si rinnova, aldilà di numeri e vittorie. Il cannibale Hirscher - ieri primo in gigante con una seconda manche perfetta - non cede il passo, il norvegese vuole la parola di chiusura. Tocca proprio a Kristoffersen inaugurare la prova odierna, pettorale n.1 per lui. Hirscher, invece, ha il 7.

Tanta Italia, come sempre. Stefano Gross, secondo in Slovenia, appare l'azzurro più in forma, può puntare al podio. Stagione straordinaria anche per Manfred Moelgg, n.4 e licenza di stupire. Occorre poi attendere un po' per ammirare, nelle ultime fasi di gara, l'eterno Thaler e Razzoli.

Per il successo, occhio al teutonico Neureuther - n.3 - a Khoroshilov - presenza costante sul podio della specialità - e a Michael Matt - primo a Kranjska Gora. Pinturault - fuori in gigante - prova a rialzarsi, Yule e Ryding alternative di qualità. La Svezia punta su Hargin - 8 - e Myhrer - 9 - il francese Lizeroux archivia il primo gruppo.

Si parte alle 17, seconda manche alle 19.30.

L'ordine di partenza

1 1 KRISTOFFERSEN Henrik Rossignol

2 2 GROSS Stefano Voelkl

3 3 NEUREUTHER Felix Nordica

4 4 MOELGG Manfred Fischer

5 5 KHOROSHILOV Alexander Fischer

6 6 MATT Michael Rossignol

7 7 HIRSCHER Marcel Atomic

8 8 HARGIN Mattias Atomic

9 9 MYHRER Andre Head

10 10 YULE Daniel Fischer

11 11 PINTURAULT Alexis Head

12 12 YUASA Naoki Hart

13 13 RYDING Dave Fischer

14 14 STRASSER Linus Rossignol

15 15 LIZEROUX Julien Fischer

16 16 NORDBOTTEN Jonathan Head

17 17 FELLER Manuel Atomic

18 18 AERNI Luca Salomon

19 19 THALER Patrick Fischer

20 20 SCHWARZ Marco Atomic

21 21 FOSS-SOLEVAAG Sebastian Voelkl

22 22 GRANGE Jean-Baptiste Fischer

23 23 HAUGEN Leif Kristian Rossignol

24 24 RAZZOLI Giuliano Fischer

25 25 DIGRUBER Marc Atomic