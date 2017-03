Sci Alpino, Aspen - Gigante femminile, i pettorali di partenza

Source: Tom Pennington

La Coppa di gigante è un affare per due. Mikaela Shiffrin - vincitrice della sfera assoluta e dominatrice della stagione tra i pali stretti - punta a uno storico tris, ma sulla sua strada si pone Tessa Worley, la più forte nella specialità nell'annata corrente. La transalpina deve completare l'opera sul pendio di Aspen, forte di un vantaggio cospicuo. 80 punti da difendere, un tesoretto importante, forse decisivo. La Shiffrin - seconda ieri nello speciale alle spalle di una perfetta Vlhova - parte con il 3, prima quindi della rivale. La Worley esce dal cancelletto con il 6 e va ad incastonarsi in un contesto azzurro.

Quattro le italiane nel primo mini-gruppo, la valanga azzurra alza la voce a caccia dell'ennesimo successo. In questa specialità, l'Italia è senza dubbio la squadra di riferimento, due prime punte come Brignone - già al successo e seconda a Squaw Valley - e Goggia, due atlete costantemente di vertice come Bassino e Moelgg. Una margherita che oggi propone tre petali in più, sono infatti della partita anche Irene Curtoni, Francesca Marsaglia e Laura Pirovano.

Per la prova odierna, attenzione alla Rebensburg - prima sciatrice in pista - e alla slovacca Vlhova, galvanizzata dall'impresa di ieri. Nel primo gruppo, anche la Loeseth, fuori in slalom, e la Weirather, sinfonica in Super G. Le iscritte sono 26, la prima manche è in programma alle 16, la seconda alle 18.30.

L'ordine di partenza

1 1 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

2 2 BASSINO Marta Salomon

3 3 SHIFFRIN Mikaela Atomic

4 4 BRIGNONE Federica Rossignol

5 5 GOGGIA Sofia Atomic

6 6 WORLEY Tessa Rossignol

7 7 MOELGG Manuela Dynastar

8 8 VLHOVA Petra Rossignol

9 9 DREV Ana Voelkl

10 10 BRUNNER Stephanie Head

11 11 LOESETH Nina Rossignol

12 12 GAGNON Marie-Michele Rossignol

13 13 WEIRATHER Tina Atomic

14 14 KIRCHGASSER Michaela Atomic

15 15 MOWINCKEL Ragnhild Head

16 16 HOLDENER Wendy Head

17 17 WILD Simone Fischer

18 18 MARSAGLIA Francesca Voelkl

19 19 FRASSE SOMBET Coralie Head

20 20 BAUD MUGNIER Adeline Rossignol

21 21 TRUPPE Katharina Fischer

22 22 HECTOR Sara Head

23 23 CURTONI Irene Rossignol

24 24 MEILLARD Melanie Rossignol

25 25 STUHEC Ilka Stoeckli

26 26 PIROVANO Laura Head