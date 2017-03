Sci Alpino 2017, slalom di Aspen: prima manche ad Hirscher

Getty Images

Siamo giunti alla gara di conclusione di questo mondiale di Sci Alpino 2017 e, per gli appuntamenti finali, è stata scelta la magnifica Aspen, in Colorado. Oggi era in programma lo slalom speciale maschile e, ancora una volta, nella prima manche ha primeggiato il vincitore della Overall Marcel Hirscher. Secondo, a soli 8 centesimi, lo svedese Andre Myhrer e terzo, staccato di 35 centesimi, Stefano Gross. Manfred Moelgg è settimo.

CRONACA – Apre la prima manche Henrik Kristoffersen, che non ha disputato una stagione brillante come l’anno scorso. Dopo di lui il nostro Stefano Gross, che chiude davanti al norvegese, ma per poco. Felix Neureuther non riesce a beffare i colleghi e si mette in coda. Manfred Moelgg, autore di una prova sottotono, fa peggio del tedesco, così come Khoroshilov. Il pettorale numero 6 è affidato all’austriaco Michael Matt, che riesce a concludere alle spalle di Gross, mentre il connazionale Hirscher, così come ci ha abituato, chiude la sua prova con un buon vantaggio, poco dopo accorciato da un ottimo Andre Myhrer. Pinturault accumula ritardo in ogni intertempo e termina con un ritardo di 1.18 da Hirscher. Tutti gli atleti che seguono ottengono dei tempi decisamente più alti, compresi gli italiani Patrick Thaler (2.07) e Giuliano Razzoli (1.05), tredicesimo.

Questa la graduatoria

1 7 HIRSCHER Marcel 43.12

2 9 MYHRER Andre 43.20

3 2 GROSS Stefano 43.47

4 6 MATT Michael 43.49

5 1 KRISTOFFERSEN Henrik 43.60

6 3 NEUREUTHER Felix 43.65

7 4 MOELGG Manfred 43.66

8 5 KHOROSHILOV Alexander 43.73

9 14 STRASSER Linus 43.92

10 18 AERNI Luca 43.99