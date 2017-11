Sci Alpino - Lake Louise, cancellata la prima prova cronometrata - Twitter

Alle porte un week-end dedicato alla velocità, almeno per quanto concerne il comparto maschile. La coppa del mondo fa tappa a Lake Louise, dopo l'antipasto di Soelden e lo slalom finlandese di Levi. Curiosità per l'approccio con discesa e super-g, un fine settimana destinato a svelare le forze in campo e a disegnare una prima graduatoria con orizzonte a cinque cerchi. Molti inseguono, in pista, la miglior condizione, intendono valutare il reale stato di forma dopo acciacchi di diversa natura. Nella giornata di ieri, primo avvicinamento al manto, prova cancellata complice una fitta nevicata. Dopo il rinvio di un'ora, la decisione di annullare in via definitiva la discesa e di ritentare quest'oggi, sperando in un meteo clemente. Le previsioni non inducono all'ottimismo, non resta quindi che attendere la serata italiana.

Il programma prevede ancora due prove - tra oggi e domani - prima della discesa in agenda sabato. Chiusura domenica con il Super G. Sono presenti i migliori, dai norvegesi Jansrud e Svindal agli austriaci, senza dimenticare Canada e Francia. L'Italia, da anni al vertice, si inserisce in questo contesto d'élite soprattutto con Paris - al cancelletto con il pettorale n.5 nella seconda prova - e Fill - n.15. Da seguire con attenzione anche Innerhofer, ultima carta azzurra all'interno dei 30.

Questo l'ordine di uscita:

1 1 PARIS Dominik Nordica

2 2 GANONG Travis Atomic

3 3 JANSRUD Kjetil Head

4 4 SANDER Andreas Atomic

5 5 SVINDAL Aksel Lund Head

6 6 CLAREY Johan Head

7 7 REICHELT Hannes Salomon

8 8 FRANZ Max Atomic

9 9 GUAY Erik Head

10 10 NYMAN Steven Fischer

11 11 FEUZ Beat Head

12 12 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

13 13 MAYER Matthias Head

14 14 KILDE Aleksander Aamodt Head

15 15 KLINE Bostjan Stoeckli

16 16 KRIECHMAYR Vincent Fischer

17 17 THEAUX Adrien Head

18 18 BAUMANN Romed Salomon

19 19 FILL Peter Atomic

20 20 KUENG Patrick Salomon

21 21 FERSTL Josef Head

22 22 WALDER Christian Head

23 23 INNERHOFER Christof Rossignol

24 24 FAYED Guillermo Head

25 25 CAVIEZEL Mauro Atomic

26 26 MUZATON Maxence Rossignol

27 27 DRESSEN Thomas Rossignol

28 28 BENNETT Bryce Fischer

29 29 ROGER Brice Rossignol

30 30 GOLDBERG Jared