Sci Alpino - Lake Louise, oggi prima e unica prova?

Il maltempo condiziona il regolare svolgimento del week-end di gara. Pioggia e neve a Lake Louise, salta anche la seconda prova cronometrata, è quindi in dubbio la discesa in agenda nella giornata di domani. Le previsioni aprono ad un cauto ottimismo, non è infatti attesa alcuna precipitazione nelle prossime ore. L'obiettivo della direzione è chiaro, sfruttare la fermata odierna - 20.15 italiane - per consentire agli atleti di prendere la dovuta confidenza con tracciato e traiettorie.

Cambia anche l'ordine di partenza, tocca al canadese Guay "sbloccare" l'inerzia attuale con il pettorale n.1. Il primo azzurro a lanciarsi è Peter Fill con il 3. Come detto ieri, i principali interpreti della specialità sono presenti, alcuni non al meglio - vedi Svindal. Paris e Innerhofer rifiniscono il pacchetto azzurro nei 30, occorre attendere un po' per ammirarli sul pendio canadese. Paris ha infatti il 19, Innerhofer il 21. Come riporta la GDS, per la truppa italiana ieri attivazione muscolare, una giornata dedicata al riscaldamento in vista dell'impegno vero e proprio.

L'ordine di partenza

1 1 GUAY Erik Head

2 2 KILDE Aleksander Aamodt Head

3 3 FILL Peter Atomic

4 4 CLAREY Johan Head

5 5 JANSRUD Kjetil Head

6 6 NYMAN Steven Fischer

7 7 KLINE Bostjan Stoeckli

8 8 FRANZ Max Atomic

9 9 THEAUX Adrien Head

10 10 GANONG Travis Atomic

11 11 FEUZ Beat Head

12 12 KUENG Patrick Salomon

13 13 SVINDAL Aksel Lund Head

14 14 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

15 15 REICHELT Hannes Salomon

16 16 KRIECHMAYR Vincent Fischer

17 17 MAYER Matthias Head

18 18 SANDER Andreas Atomic

19 19 PARIS Dominik Nordica

20 20 BAUMANN Romed Salomon

21 21 INNERHOFER Christof Rossignol

22 22 BENNETT Bryce Fischer

23 23 GOLDBERG Jared Head

24 24 FERSTL Josef Head

25 25 FAYED Guillermo Head

26 26 CAVIEZEL Mauro Atomic

27 27 ROGER Brice Rossignol

28 28 MUZATON Maxence Rossignol

29 29 DRESSEN Thomas Rossignol

30 30 WALDER Christian