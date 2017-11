Sci Alpino - Lake Louise, discesa: Theaux il più veloce in prova, l'Italia si aggrappa a Fill

Sci Alpino - Lake Louise, discesa: Theaux il più veloce, l'Italia si aggrappa a Fill - Twitter

Finalmente in pista. Pioggia e neve concedono una tregua, il freddo sigilla il tracciato canadese, consente la disputa della terza e ultima prova, dopo il rinvio delle precedenti due causa maltempo. Assaggio necessario per disputare oggi la discesa, per trovare le prime risposte e rifinire la preparazione per la gara con punti in palio. Ad eccellere è il francese Theaux. Suo il crono di riferimento - 1'51"54. Solo in due abbattono la barriera delle 1'52, Theaux appunto e Matthias Mayer, il migliore della truppa austriaca e da considerare tra i favoriti per la prova odierna. Aldilà del riferimento - difficile valutare la reale spinta in questa sorta di allenamento - contano le sensazioni. Jansrud - terzo, a circa sette decimi da Theaux - è pericolosissimo, molti identificano il norvegese come l'uomo da battere. Discorso diverso per Svindal - 29esimo - che deve ritrovare lungo la strada forma e fiducia.

L'Italia, almeno in apparenza, ha una sola carta sicura. Fill resta a contatto con il vertice della graduatoria, chiude in sesta ruota, dietro Baumann e Gay, davanti a Franz e al colosso Feuz. Per intenderci, 23 centesimi peggio del citato Jansrud. Una discesa convincente, con margine per progredire ed avvicinare il podio. Nelle retrovie, Paris e Innerhofer. Dominik è 48esimo, Christof 41esimo. Qualcosa meglio fa Werner Heel - 38esimo. Serve un deciso cambio di passo, per bussare alla porta dei primi.

I migliori trenta della terza prova

1 9 THEAUX Adrien 1:51.54

2 17 MAYER Matthias 1:51.89

3 5 JANSRUD Kjetil 1:52.23

4 20 BAUMANN Romed 1:52.39

5 1 GUAY Erik 1:52.44

6 3 FILL Peter 1:52.46

7 8 FRANZ Max 1:53.00

8 11 FEUZ Beat 1:53.14

9 15 REICHELT Hannes 1:53.29

10 2 KILDE Aleksander Aamodt 1:53.32

11 16 KRIECHMAYR Vincent 1:53.43

12 4 CLAREY Johan 1:53.44

13 12 KUENG Patrick 1:53.48

14 64 THOMSEN Benjamin 1:53.49

15 46 WERRY Tyler 1:53.52

16 47 ROGENTIN Stefan 1:53.69

17 48 SAUGESTAD Stian 1:53.72

18 41 DANKLMAIER Daniel 1:53.77

19 14 OSBORNE-PARADIS Manuel 1:53.81

20 25 FAYED Guillermo 1:53.87

21 24 FERSTL Josef 1:53.89

22 27 ROGER Brice 1:53.97

23 30 WALDER Christian 1:54.03

24 53 MAPLE Wiley 1:54.14

25 49 KRYENBUEHL Urs 1:54.28

26 29 DRESSEN Thomas 1:54.31

27 65 BIESEMEYER Thomas 1:54.36

27 10 GANONG Travis 1:54.36

29 43 RAFFORT Nicolas 1:54.39

29 13 SVINDAL Aksel Lund 1:54.39