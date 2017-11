Sci Alpino, gigante femminile - Killington: i pettorali di partenza - Shiffrin Twitter

Secondo gigante di stagione per il comparto femminile. Mentre a Lake Louise è di scena la velocità maschile, sul pendio americano si rinnova il duello tra le principali protagoniste della specialità che più affascina per eleganza e traiettorie. Gigante, come detto, quindi Italia. Le azzurre ripartono con rinnovata fiducia, dopo il terzo posto di Manuela Moelgg nell'antipasto di Soelden. La veterana è al comando di un plotone di straordinaria qualità, in cui spiccano atlete in grado di giocarsi la vittoria. A Killington, si rivede Federica Brignone, in recupero dopo i recenti problemi fisici. Pettorale n.5, parte senza alcuna pressione, un test importante per il futuro. Poco prima di Federica, Sofia Goggia - n.4 - reduce da un buon settore a Soelden. Uscita prematura, come per Marta Bassino, ultima del primo mini-gruppo. La Moelgg ha il 15, nelle 30 anche Irene Curtoni - 22.

In tante possono ambire a posizioni di rilievo. Fa piacere ritrovare - pettorale n.1 - l'austriaca Brem, una fuoriclasse del format. Introduce la gara, anticipa la seconda di Soelden, Tessa Worley. In questo pacchetto di qualità si inserisce Viktoria Rebensburg - n.3 e trionfo in Austria.

Occorre poi citare le regine di Coppa. Mikaela Shiffrin - favorita per la conquista della generale, alterna in queste prime uscite - ha il 6, Lara Gut il 9. Fari, infine, sulla Brunner, quarta a Soelden e possibile sorpresa ai piani alti. La prima manche è in programma alle 16 ora italiana, epilogo tre ore dopo. Sono 65 le sciatrici al cancelletto.

L'ordine di partenza

1 1 BREM Eva-Maria Fischer

2 2 WORLEY Tessa Rossignol

3 3 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

4 4 GOGGIA Sofia Atomic

5 5 BRIGNONE Federica Rossignol

6 6 SHIFFRIN Mikaela Atomic

7 7 BASSINO Marta Salomon

8 8 BRUNNER Stephanie Head

9 9 GUT Lara Head

10 10 MOWINCKEL Ragnhild Head

11 11 VLHOVA Petra Rossignol

12 12 HAVER-LOESETH Nina Rossignol

13 13 DREV Ana Voelkl

14 14 WILD Simone Fischer

15 15 MOELGG Manuela Dynastar

16 16 WEIRATHER Tina Head

17 17 HOLDENER Wendy Head

18 18 HECTOR Sara Head

19 19 GAGNON Marie-Michele Rossignol

20 20 MEILLARD Melanie Rossignol

21 21 BAUD MUGNIER Adeline Rossignol

22 22 CURTONI Irene Rossignol

23 23 TRUPPE Katharina Fischer

24 24 HAASER Ricarda Fischer

25 25 ROBNIK Tina Voelkl

26 26 SCHILD Bernadette Head

27 27 LYSDAHL Kristin Rossignol

28 28 HANSDOTTER Frida Rossignol

29 29 BARIOZ Taina Head

30 30 KAPPAURER Elisabeth