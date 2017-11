Sci Alpino - Lake Louise, discesa maschile: i pettorali di partenza

Sci Alpino - Lake Louise, discesa: i pettorali di partenza - Twitter

A Lake Louise, Canada, va in scena la prima discesa di stagione. Una sola prova in archivio - miglior tempo per il francese Theaux - azzurri in cerca di podio e successo. L'Italia si affida a Fill e Paris, secondo e primo, rispettivamente, alle finali di Aspen dello scorso anno, certezze ad alto livello. Fill è il primo ad uscire dal cancelletto - pettorale n.3 - e sembra avere le carte migliori su questo tracciato. Paris - 9 - deve trovare la giusta chiave per interpretare al meglio il percorso. Nei trenta - n.24 - anche Innerhofer. Questi i numeri degli altri italiani: 46 Buzzi, 52 Heel, 54 Marsaglia, 55 Bosca, 64 Prast.

La gara si apre con lo sloveno Kline ed entra nel vivo da subito. Con il 5, infatti, Kjetil Jansrud, forse il favorito. Feuz - 7 - è da monitorare, Guay è campione di lungo corso, come Svindal, per forza di cose non ancora al top. Con il 15, l'austriaco Mayer, tracce di qualità nella serata di ieri. Il citato Theaux - n.19 - può sfruttare i precedenti riferimenti, ma deve assorbire i primi segni sulla pista.

Gli atleti al via sono 75, partenza alle 20.15 - ora italiana - diretta su Eurosport e Rai sport.

I pettorali di partenza

1 1 KLINE Bostjan Stoeckli

2 2 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

3 3 FILL Peter Atomic

4 4 KILDE Aleksander Aamodt Head

5 5 JANSRUD Kjetil Head

6 6 SANDER Andreas Atomic

7 7 FEUZ Beat Head

8 8 KRIECHMAYR Vincent Fischer

9 9 PARIS Dominik Nordica

10 10 FRANZ Max Atomic

11 11 GUAY Erik Head

12 12 GANONG Travis Atomic

13 13 SVINDAL Aksel Lund Head

14 14 CLAREY Johan Head

15 15 MAYER Matthias Head

16 16 KUENG Patrick Salomon

17 17 REICHELT Hannes Salomon

18 18 FAYED Guillermo Head

19 19 THEAUX Adrien Head

20 20 BAUMANN Romed Salomon

21 21 WALDER Christian Head

22 22 FERSTL Josef Head

23 23 DRESSEN Thomas Rossignol

24 24 INNERHOFER Christof Rossignol

25 25 MUZATON Maxence Rossignol

26 26 GOLDBERG Jared Head

27 27 CAVIEZEL Mauro Atomic

28 28 ROGER Brice Rossignol

29 29 BENNETT Bryce Fischer

30 30 MANI Nils