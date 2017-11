Sci Alpino, Lake Louise: la prima discesa la vince lo svizzero Feuz

E’ arrivato il momento della prima discesa libera della stagione della Coppa del Mondo di Sci Alpino e quest’oggi gli atleti si sono sfidati sulla pista di Lake Louise, in Canada. Una settimana difficile quella appena passata, che ha visto la perdita del francese David Poisson, morto durante un allenamento. Il primo podio è composto dallo svizzero Beat Feuz, da Matthias Mayer e da Aksel Lund Svindal, con l'italiano Peter Fill in quarta posizione.

Il pettorale numero 1 è stato affidato allo sloveno Kline, che non ha condotto una prova brillante. Secondo a scendere un atleta di casa, Osborne-Paradis, che ha preceduto il collega di pochi centesimi. Dopo di lui è stata la volta del vincitore della Coppa di specialità della passata stagione, il nostro Peter Fill, molto veloce sulle nevi canadesi; il suo tempo gli ha permesso di rimanere al primo posto fino alla discesa di Beat Feuz, che lo ha preceduto di mezzo secondo. Dominik Paris è sceso con il pettorale numero 9, ma non è riuscito ad essere incisivo ed ha concluso con più di un secondo e mezzo di ritardo.

Uno dei momenti più attesi è stato quello della prova di Svindal, che però non è stato perfetto come era già accaduto in passato; è rimasto dietro a Feuz però ha guadagnato il secondo posto provvisorio ai danni di Fill. Poco dopo però l’austriaco Mayer ha fatto meglio del norvegese e ha buttato Fill giù dal podio. Pettorale 24 per l'italiano Christof Innerhofer e una giornata da dimenticare per lui, ha chiuso con un ritardo imbarazzante, oltre 2 secondi e mezzo dalla testa.

1 7 FEUZ Beat 1:43.76

2 15 MAYER Matthias 1:43.85

3 13 SVINDAL Aksel Lund 1:44.08

4 3 FILL Peter 1:44.28

5 5 JANSRUD Kjetil 1:44.39

6 4 KILDE Aleksander Aamodt 1:44.58

7 19 THEAUX Adrien 1:44.61

8 27 CAVIEZEL Mauro 1:44.93

9 8 KRIECHMAYR Vincent 1:44.99

10 20 BAUMANN Romed 1:45.00