Sci alpino - Lake Louise, superG: i pettorali di partenza

Il fine settimana maschile, a Lake Louise, si chiude con il SuperG. Non abbiamo nessun riscontro, nella specialità, in stagione, occorre quindi tornare alle finali di Aspen di marzo, con l'assolo di Reichelt e il secondo posto di un mirabolante Paris. Può aiutarci, però, la discesa di ieri, quantomeno per elencare alcuni possibili favoriti. Podio nobile, con Feuz sul gradino più alto. Ai piedi del colosso svizzero, Mayer e Svindal. Intramontabile il norvegese. La prova entra oggi nel vivo da subito, perché ad aprire il cancelletto con il pettorale n.1 è proprio Matthias Mayer. Due azzurri con il 2 e il 3. Innerhofer deve riscattare una discesa in evidente difetto, Paris può far decisamente meglio. Con il 5 il citato Reichelt, attenzione poi, in queste prime fasi, a Jansrud - 7 - e Kilde - 9.

Peter Fill, a un passo dalla gloria ieri, ha il 13, è ancora una volta la maggior speranza di casa Italia. Svindal si lancia col 15, Feuz con il 19. Da non sottovalutare Theaux - 20.

Questi invece i numeri degli altri italiani presenti: 44 Marsaglia, 47 Bosca, 50 Buzzi, 71 Prast. Sono 77, nel complesso, gli iscritti, la prova è in programma alle 20 ora italiana. Diretta, come di consueto, su RaiSport ed Eurosport.

I pettorali

1 1 MAYER Matthias Head

2 2 INNERHOFER Christof Rossignol

3 3 PARIS Dominik Nordica

4 4 CAVIEZEL Mauro Atomic

5 5 REICHELT Hannes Salomon

6 6 KLINE Bostjan Stoeckli

7 7 JANSRUD Kjetil Head

8 8 COOK Dustin Head

9 9 KILDE Aleksander Aamodt Head

10 10 SANDER Andreas Atomic

11 11 GUAY Erik Head

12 12 GANONG Travis Atomic

13 13 FILL Peter Atomic

14 14 KRIECHMAYR Vincent Fischer

15 15 SVINDAL Aksel Lund Head

16 16 FERSTL Josef Head

17 17 FRANZ Max Atomic

18 18 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

19 19 FEUZ Beat Head

20 20 THEAUX Adrien Head

21 21 BIESEMEYER Thomas Atomic

22 22 CATER Martin Stoeckli

23 23 TUMLER Thomas Atomic

24 24 WEIBRECHT Andrew Head

25 25 SCHWEIGER Patrick Salomon

26 26 DRESSEN Thomas Rossignol

27 27 BAUMANN Romed Salomon

28 28 SEJERSTED Adrian Smiseth Atomic

29 29 MUZATON Maxence Rossignol

30 30 WALDER Christian