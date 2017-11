Sci Alpino, buone notizie per Sofia Goggia

Il circuito femminile si ferma negli States. Due giorni di prove tecniche a Killington - il sussulto in gigante della Rebensburg, il ritorno in slalom della Shiffrin - l'Italia dello sci ancorata al talento eterno di Manuela Moelgg, in attesa del ritorno in quota di Goggia e Bassino. Un pizzico di paura per Sofia, violento colpo alla mano, impatto con il palo durante il gigante. Ieri, analisi di rito, esclusa una possibile frattura, i prossimi impegni non sono quindi compromessi. Si resta, come detto, in America. Lake Louise, teatro della velocità maschile la scorsa settimana, accoglie ora le donne.

Si inizia quest'oggi, con la prima prova cronometrata in programma nella serata italiana. Pettorale n.1 per Sofia, a caccia del primo risultato di rilievo. Sono tre le prove in agenda, da venerdì si fa sul serio. Due discese - venerdì e sabato - chiusura domenica con il Super G. Sono tante le carte azzurre, Elena Fanchini, con il 10, la sorella Nadia con il 20. Niente gigante, concentrazione massima per la sequenza alle porte. Bene possono fare anche Schnarf e Stuffer, in un contesto come sempre di altissimo profilo.

Queste le prime trenta ad uscire dal cancelletto

1 1 GOGGIA Sofia Atomic

2 2 COOK Stacey Stoeckli

3 3 VENIER Stephanie Atomic

4 4 MIKLOS Edit Head

5 5 GUT Lara Head

6 6 SIEBENHOFER Ramona Fischer

7 7 HUETTER Cornelia Head

8 8 WILES Jacqueline Rossignol

9 9 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

10 10 FANCHINI Elena Dynastar

11 11 WEIRATHER Tina Head

12 12 JOHNSON Breezy Atomic

13 13 VONN Lindsey Head

14 14 SCHMIDHOFER Nicole Fischer

15 15 ROSS Laurenne Voelkl

16 16 SUTER Corinne Head

17 17 SCHNARF Johanna Fischer

18 18 VEITH Anna Head

19 19 SCHEYER Christine Head

20 20 FANCHINI Nadia Dynastar

21 21 GISIN Michelle Rossignol

22 22 HAASER Ricarda Fischer

23 23 MCKENNIS Alice Head

24 24 STUFFER Verena Fischer

25 25 LEDECKA Ester Atomic

26 26 TVIBERG Maria Therese Head

27 27 FLURY Jasmine Stoeckli

28 28 TIPPLER Tamara Voelkl

29 29 MOWINCKEL Ragnhild Head

30 30 NUFER Priska Dynastar