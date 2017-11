Sci Alpino - Lake Louise, discesa libera femminile: Weirather davanti, bene le azzurre

Prima fermata dedicata alla velocità per il comparto femminile. A Lake Louise, sono in programma due discese e un super-G, tra venerdì e domenica. Nella serata italiana di ieri, prima prova cronometrata, un interessante riscontro per le atlete coinvolte. Tina Weirather fissa il miglior riferimento e si candida ad un ruolo da protagonista. Soffia il vento azzurro, Elena Fanchini è seconda a due centesimi, Sofia Goggia terza a tre. Avvio problematico in gigante, un piccolo fastidio alla mano, Sofia incamera fiducia e punta a risalire rapidamente la corrente. Il pacchetto tricolore comprende anche un'ottima Schnarf - quinta - e Verena Stuffer - decima.

Le big prendono le misure in vista dei prossimi impegni, in rampa di lancio sono Gut e Vonn. L'elvetica paga 17 centesimi ma appare in palla, la fuoriclasse d'America è ottava a tre decimi, su questo tracciato può spezzare l'equilibrio. A proposito di America, c'è anche Mikaela Shiffrin. Approccio di conserva, è ventesima dopo il sigillo in slalom a Killington. Fa piacere rivedere Anna Veith. Sci ai piedi, accarezza la neve, offre spunti di classe, termina alle spalle della citata Shiffrin. Recupero importante per il panorama mondiale.

I risultati

1 11 WEIRATHER Tina 1:51.41

2 10 FANCHINI Elena 1:51.43

3 1 GOGGIA Sofia 1:51.44

4 9 REBENSBURG Viktoria 1:51.54

5 17 SCHNARF Johanna 1:51.55

6 5 GUT Lara 1:51.58

7 12 JOHNSON Breezy 1:51.66

8 13 VONN Lindsey 1:51.71

9 2 COOK Stacey 1:51.89

10 24 STUFFER Verena 1:52.04

10 8 WILES Jacqueline 1:52.04

12 37 DENGSCHERZ Dajana 1:52.07

13 42 HAEHLEN Joana 1:52.32

14 34 WENIG Michaela 1:52.37

15 19 SCHEYER Christine 1:52.45

16 7 HUETTER Cornelia 1:52.47

17 25 LEDECKA Ester 1:52.59

18 3 VENIER Stephanie 1:52.61

19 16 SUTER Corinne 1:52.65

20 31 SHIFFRIN Mikaela 1:52.74

21 18 VEITH Anna 1:52.77

22 14 SCHMIDHOFER Nicole 1:52.87

23 43 PIOT Jennifer 1:53.31

24 6 SIEBENHOFER Ramona 1:53.45

25 48 GAGNON Marie-Michele 1:53.55

26 20 FANCHINI Nadia 1:53.68

27 51 COLETTI Alexandra 1:53.72

27 47 WEIDLE Kira 1:53.72

29 23 MCKENNIS Alice 1:53.74

30 33 AGER Christina 1:53.91