Sci Alpino, Beaver Creek - Discesa libera maschile, oggi la prima prova

Inizia quest'oggi, con la prima prova cronometrata di discesa, il fine settimana di Beaver Creek. Per il settore maschile, sono in programma un SuperG - venerdì - una discesa - sabato - e un gigante - domenica. Fresco il ricordo di Lake Louise, con i sigilli di Feuz e Jansrud. Indicazioni positive per l'Italia, pur senza l'acuto da podio. Piccola sbavatura e quarto posto per Fill in discesa - alle spalle dell'eterno Svindal - tre nei dieci in SuperG - con Innerhofer, il migliore, sesto. Obiettivo prime posizioni quindi, partendo da questa sera. Alle 19.45 - ora italiana - primo test vero sul pendio americano.

Adrien Theaux è il primo ad uscire dal cancelletto, con il 2 l'austriaco Franz. Il primo sciatore italiano a lanciarsi sul tracciato è Paris - n.3. Con il 7, attenzione a Feuz, Mayer - secondo a Lake Louise - ha il 9. La Norvegia, come sempre, ha più frecce all'arco. Kilde - 19 - si affianca ai colossi Svindal - 11 - e Jansrud - 15. Fill, l'azzurro più in forma in discesa, almeno per quanto visto, scatta col 13. Nei trenta, troviamo anche Innerhofer. Pettorale n.27 per Christof.

Occorre poi attendere il 50 per trovare un altro italiano, Buzzi. Tra il 58 e il 60, ecco Heel, Marsaglia e Bosca. Chiusura con Prast - 69 - Battilani - 73 - e De Aliprandini - 85. Sono addirittura 88 gli iscritti.

I primi trenta

1 1 THEAUX Adrien Head

2 2 FRANZ Max Atomic

3 3 PARIS Dominik Nordica

4 4 KUENG Patrick Salomon

5 5 REICHELT Hannes Salomon

6 6 FAYED Guillermo Head

7 7 FEUZ Beat Head

8 8 NYMAN Steven Fischer

9 9 MAYER Matthias Head

10 10 KRIECHMAYR Vincent Fischer

11 11 SVINDAL Aksel Lund Head

12 12 CLAREY Johan Head

13 13 FILL Peter Atomic

14 14 SANDER Andreas Atomic

15 15 JANSRUD Kjetil Head

16 16 OSBORNE-PARADIS Manuel Head

17 17 KLINE Bostjan Stoeckli

18 18 GANONG Travis Atomic

19 19 KILDE Aleksander Aamodt Head

20 20 BAUMANN Romed Salomon

21 21 FERSTL Josef Head

22 22 CAVIEZEL Mauro Atomic

23 23 WALDER Christian Head

24 24 ROGER Brice Rossignol

25 25 GOLDBERG Jared Head

26 26 DRESSEN Thomas Rossignol

27 27 INNERHOFER Christof Rossignol

28 28 BENNETT Bryce Fischer

29 29 MUZATON Maxence Rossignol

30 30 MANI Nils