Sci Alpino - Beaver Creek, prima prova: Fill terzo, vola Theaux

Seconda discesa di stagione a Beaver Creek. Dopo il sigillo canadese di Feuz, il circo bianco, al maschile, si sposta sulla Birds of Prey. In attesa delle gare, da venerdì a domenica, prima prova cronometrata. Il transalpino Theaux strappa applausi e fissa il riferimento principale. Theaux precede di 25 centesimi il connazionale Clarey, secondo. Peter Fill - quarto a Lake Louise - conferma l'ottimo stato di forma e si posiziona sul terzo gradino del podio parziale, davanti all'austriaco Mayer, uno dei favoriti. I due incassano 4 decimi circa da Theaux.

Jansrud - settimo - è il primo norvegese e anticipa Kilde e Svindal. Occorre fare i conti anche con loro. Reichelt ultima la top ten del mercoledì, mentre Innerhofer, positivo lo scorso week-end in SuperG, lancia un messaggio importante anche in discesa e chiude quattordicesimo. In affanno Paris, trentesimo crono. Nelle retrovie Feuz - diciassettesimo - ma l'elvetico è animale da competizione, fondamentale non escluderlo dal novero dei protagonisti.

A proposito di Francia, sette nei primi trentuno, e un Pinturault in grado - a tratti - di incantare anche tra le porte larghe. Il folletto di Moutiers scalda i motori in vista del SuperG, di certo più affine alle sue caratteristiche.

I tempi

1 1 THEAUX Adrien 1:42.33

2 12 CLAREY Johan 1:42.58

3 13 FILL Peter 1:42.71

4 9 MAYER Matthias 1:42.75

5 24 ROGER Brice 1:43.00

6 18 GANONG Travis 1:43.04

7 15 JANSRUD Kjetil 1:43.06

8 19 KILDE Aleksander Aamodt 1:43.08

9 11 SVINDAL Aksel Lund 1:43.09

10 5 REICHELT Hannes 1:43.11

11 16 OSBORNE-PARADIS Manuel 1:43.17

12 6 FAYED Guillermo 1:43.22

13 10 KRIECHMAYR Vincent 1:43.35

14 27 INNERHOFER Christof 1:43.46

14 25 GOLDBERG Jared 1:43.46

16 14 SANDER Andreas 1:43.58

17 7 FEUZ Beat 1:43.73

18 31 PINTURAULT Alexis 1:43.74

19 2 FRANZ Max 1:43.85

20 65 BIESEMEYER Thomas 1:43.98

21 4 KUENG Patrick 1:44.03

22 21 FERSTL Josef 1:44.06

23 77 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1:44.22

24 38 SCHWEIGER Patrick 1:44.33

25 43 RAFFORT Nicolas 1:44.40

26 55 WEBER Ralph 1:44.46

27 44 BARANDUN Gian Luca 1:44.51

28 26 DRESSEN Thomas 1:44.52

29 35 KOSI Klemen 1:44.53

30 3 PARIS Dominik 1:44.61