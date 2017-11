Sci Alpino - Lake Louise, discesa femminile: l'ordine di partenza della terza prova

Salta, causa maltempo, la seconda prova cronometrata. Restano i riferimenti del martedì, con un'eccellente Weirather e un'Italia di vertice, grazie alle prestazioni di Sofia Goggia ed Elena Fanchini. A Lake Louise, primo week-end veloce di stagione per il comparto femminile, occasione per stilare una prima - parziale - graduatoria. Sofia cerca, dopo un approccio problematico, riscatto immediato. Esce dal cancelletto - il via alle 20 - con l'1, punta a trovare il giusto assetto in vista della gara di domani. Le big sono racchiuse nella fase iniziale della prova, con il 3 Lindsey Vonn, regina a caccia di record. Con il 4, Mikaela Shiffrin. Favorita per la generale, può stupire in SuperG. La Weirather ha il 9, la Gut indossa il numero 11. Non è da sottovalutare, sempre in ottica SuperG, la Rebensburg. Due su due in gigante, è in stato di grazia.

La seconda azzurra in pista è Elena Fanchini - 14. Con il 17 e il 18, Schnarf e Nadia Fanchini, con il 23 la Delago. La Stuffer ultima il pacchetto delle 30. Prova importante, poi, per Anna Veith, secondi preziosi per incamerare fiducia, per assaporare neve e competizione, per salire un altro gradino del difficile muro che conduce alla gloria passata.

I pettorali

1 1 GOGGIA Sofia Atomic

2 2 SCHMIDHOFER Nicole Fischer

3 3 VONN Lindsey Head

4 4 SHIFFRIN Mikaela Atomic

5 5 ROSS Laurenne Voelkl

6 6 MIKLOS Edit Head

7 7 VENIER Stephanie Atomic

8 8 SIEBENHOFER Ramona Fischer

9 9 WEIRATHER Tina Head

10 10 COOK Stacey Stoeckli

11 11 GUT Lara Head

12 12 WILES Jacqueline Rossignol

13 13 REBENSBURG Viktoria Stoeckli

14 14 FANCHINI Elena Dynastar

15 15 HUETTER Cornelia Head

16 16 SUTER Corinne Head

17 17 SCHNARF Johanna Fischer

18 18 FANCHINI Nadia Dynastar

19 19 SCHEYER Christine Head

20 20 VEITH Anna Head

21 21 JOHNSON Breezy Atomic

22 22 FLURY Jasmine Stoeckli

23 23 DELAGO Nicol Atomic

24 24 NUFER Priska Dynastar

25 25 TIPPLER Tamara Voelkl

26 26 MCKENNIS Alice Head

27 27 GISIN Michelle Rossignol

28 28 MOWINCKEL Ragnhild Head

29 29 LEDECKA Ester Atomic

30 30 STUFFER Verena Fischer

L'elenco completo